닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 신상품

모바, 로봇청소기 ‘모비우스 60’ 국내 출시

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260310001432255

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 03. 10. 14:34

AI 장애물 회피·100도 온수 세척시스템

가전 브랜드 모바(MOVA)가 프리미엄 올인원 로봇청소기 ‘MOBIUS 60(모비우스 60)’을 국내 시장에 출시했다.


모바는 9일 자동화 기술을 적용한 신제품 ‘모비우스 60’을 국내에 정식 선보인다고 밝혔다.


해당 제품은 인공지능(AI) 기반 장애물 감지 기능을 적용한 것이 특징이다. 가구와 가전 등 다양한 사물 유형을 인식해 주행 중 충돌이나 멈춤 상황을 줄이도록 설계됐다. 회사 측에 따르면 240개 이상의 장애물 유형을 구분해 인식할 수 있다.


위생 관리 기능도 포함됐다. 청소를 마친 뒤 제품이 스테이션으로 복귀하면 노즐을 통해 온수가 분사되는 방식으로 물걸레를 세척하며, UV 살균 기능을 통해 물걸레 위생 관리를 지원한다.


반려동물을 키우는 가구를 고려한 기능도 탑재됐다. AI가 반려동물 활동 공간을 인식해 털이나 발자국 등을 감지하고 집중 청소를 수행한다. 전용 애플리케이션을 통해 반려동물의 위치를 확인할 수 있는 기능도 제공된다.


모바는 이번 제품 출시를 통해 국내 로봇청소기 시장 공략에 나설 계획이다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기