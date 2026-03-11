GS25 론칭 ‘라나크 레인 말보로 소비뇽 블랑’ 하베스트 챌린지 3관왕

하베스트 챌린지 국제 와인 대회 3관왕의 라나크 레인 말보로 소비뇽 블랑

GS리테일이 단독 론칭한 뉴질랜드 말보로 지역 와인 ‘라나크 레인 말보로 소비뇽 블랑’이 ‘2025 하베스트 챌린지(Harvest Challenge)’ 3개 부문에서 상을 받았다고 11일 밝혔다.

해당 와인은 더블 골드(Double Gold), 베스트 오브 클래스(Best of Class), 베스트 오브 뉴질랜드(Best of New Zealand) 등 총 3개 부문에서 수상했다.

하베스트 챌린지는 북미에서 개최되는 국제 와인 대회로, 와인의 품종보다는 와인 산지의 지형과 기후 등 테루아(terroir)를 중심으로 평가하는 것이 특징이다.

동일 지역에서 생산된 와인을 비교 평가해 지역 특성을 잘 반영한 와인을 선정한다.

라나크 레인 말보로 소비뇽 블랑은 론칭에 앞서 국내 소믈리에들과 함께 블라인드 테이스팅을 진행하기도 했다.

와인 업계 경력을 가진 국내 소믈리에 3명이 참여한 해당 테스트에서 제품의 맛과 가격 경쟁력 등을 종합적으로 평가한 것으로 알려졌다.

테이스팅에 참여한 홍광현 소믈리에는 “열대 과일과 시트러스 계열의 향이 조화를 이루는 것이 특징”이라며

“차갑게 즐길 경우 풍미를 보다 잘 느낄 수 있다”고 설명했다.

라나크 레인 말보로 소비뇽 블랑은 GS25에서 3월 ‘이달의 와인’으로 선정됐다. 제품은 GS25, GS더프레시, 와인25플러스 등을 통해 판매되고 있다.