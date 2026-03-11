美, 호르무즈 해협서 이란 기뢰 부설함 16척 격침

이란 "모든 움직임에 드론과 미사일로 대응"

IRAN-CRISIS/USA-HORMUZ-ESCORT <YONHAP NO-2491> (via REUTERS) 0 10일(현지시간) 미 중부사령부(CENTCOM)가 호르무즈 해협 인근에서 이란 기뢰 부설함 등을 공습하는 가운데, 이란 함정으로 발사체가 날아가고 있다./로이터 연합

세계 원유 물동량의 5분의 1이 통과하는 핵심 요충지인 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 군사적 충돌이 격화하고 있다.미군은 이란이 호르무즈 해협에서 기뢰를 매설하려는 시도를 저지하기 위해 대규모 선제 타격을 감행했으며, 이란 측은 강력한 보복을 예고하며 맞서고 있다고 CNN, 로이터통신 등이 10일(현지시간) 보도했다.미국 중부사령부(CENTCOM)는 이날 성명을 통해 호르무즈 해협 인근에서 이란의 기뢰 부설함 16척을 격침했다고 발표했다. 이번 작전은 이란이 해협 내 기뢰를 매설하기 시작했다는 정보가 입수된 직후 전격적으로 이루어졌다고 CNN은 전했다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어 트루스 소셜을 통해 10척의 선박을 파괴했다고 알리며, 이란이 기뢰를 즉각 제거하지 않을 경우 "전례 없는 수준의 군사적 대가"를 치르게 될 것이라고 경고했다.피트 헤그세스 미 국방부 장관은 트럼프 대통령의 지시에 따라 "비활성 기뢰 부설함들을 무자비하고 정밀하게 소탕하고 있다"며, "테러리스트들이 호르무즈 해협을 인질로 잡는 것을 결코 허용하지 않겠다"고 밝혔다.미 정보당국에 따르면 이란은 최근 수십 개의 기뢰를 호르무즈 해협에 매설한 것으로 파악된다. 매설 규모는 크지 않으나 이란 혁명수비대(IRGC)가 기뢰 부설 전력의 80~90%를 온전하게 유지하고 있어 향후 수백 개의 기뢰를 추가로 매설할 수 있는 것으로 분석된다고 CNN은 전했다.이란 측은 해협을 통과하는 모든 선박에 대한 공격을 예고했다. 알리 모하마드 나이니 IRGC 대변인은 "미 함대와 동맹국의 어떠한 움직임에도 미사일과 드론으로 저지할 것"이라며 강경한 입장을 고수하고 있다.트럼프 대통령은 이란이 기뢰를 제거할 경우 "올바른 방향을 향한 거대한 진전"이 될 것이라면서도 군사적 압박 수위는 낮추지 않고 있다.