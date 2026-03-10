[포토] 국민의힘 지방선거 후보자 면접 시작

이정현 국민의힘 공천관리위원장과 공관위원들이 10일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 6·3 지방선거 대구시장 예비후보인 유영하·윤재옥 의원, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사의 면접을 실시하고 있다.