국힘 공천면접 시작…이정현 “추가 접수 열려있어”

공관위, 오늘부터 후보면접 시작

국민의힘 광역단체장 후보 면접 0 아시아투데이 송의주 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 10일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 6·3 지방선거 광역단체장 및 기초단체장 후보자 면접에 앞서 발언을 하고 있다.

국민의힘이 10일 10일 6·3 지방선거 광역단체장 후보자 공천 신청자 등에 대한 공천관리위원회 면접 일정에 돌입했다. 이날 '보수의 텃밭'인 대구지역부터 서울, 대전, 세종, 경기 등 12개 지역 면접이 진행된다.이정현 국민의힘 공천관리위원장은 이날 오전 당사에서 진행된 광역·기초자치단체장 후보자 면접 전 기자들과 만나 "더 좋은 후보가 있다면 여러 방법을 통해 더 모실 수 있다"고 밝혔다. 이 위원장은 "추가 접수는 특정 지역을 넘어서 미접수 지역과 심사 중 생기는 여러 상황을 다 감안해서 결정할 것"이라고 했다.앞서 지난 8일 오세훈 시장은 마감 시한까지 서울시장 공천 신청을 하지 않았다. 당내에서는 추가 접수를 진행해야 한다는 목소리가 나왔다. 오 시장은 전날(9일) 국민의힘 의원 일동 명의로 계엄 사과와 윤석열 전 대통령 절연 등을 담은 결의문이 나오자 "수도권 출마 후보자들이 선거에 임할 수 있는 최소한의 발판이 마련됐다"는 입장을 내놨다.공관위는 이날 오전 10시부터 면접 심사를 진행했다. 현역 의원 5명을 비롯해 후보자가 9명에 달하는 대구시장 면접은 3명씩 3개 조로 나뉘어 실시됐다.예비후보인 6선 주호영 국회부의장은 면접을 마친 후 기자들에게 "온갖 경력을 거쳤고 오래 했는데 세대교체에 앞장설 용의가 없느냐는 질문이 있었다"며 "저는 경력이 많다는 것은 곧 경륜이며 청년과 노장년층이 조화돼야 하고, 일본·미국·중국 등지의 정치지도자들도 연령대가 높다는 취지의 답변을 했다"고 전했다. 이어 "더불어민주당이 내란 프레임으로 선거를 치르려 할 텐데 거기서 자유로운 사람이 후보여야 한다"며 윤석열 전 대통령 등 과거와 결별해야 한다는 기존 입장을 부각했다.4선의 윤재옥 의원은 기자들과 만나 "대구를 위한 실용적 도구가 되어 현안을 확실히 해결하는 리더십을 보여주겠다고 말씀드렸다"며 "평소 대구를 위한 진정성을 잘 전달했다"고 말했다.3선의 추경호 의원은 "당선된다면 단기적으로 대구경제의 시급한 현안을 해결하기 위해 바로 추가경정예산 편성에 돌입하겠다는 구상을 말씀드렸다"고 했다.초선 유영하 의원은 "구호에 그치는 정치는 그만해야 할 때"라며 "구체적으로 무엇을, 어떻게, 어떤 시기에 해야 할지 충분히 설명해 드렸다"고 언급했다.공관위는 공천 작업에 속도를 내겠다는 입장이다. 후보자 면접과 함께 이날부터 이틀간 실시되는 여론조사 결과를 토대로 빠르면 12일 컷오프(경선 배제) 대상 등 심사 결과를 공개할 계획이다.