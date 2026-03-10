외교부 “호르무즈 해협 韓선박 1척에 보급 조치 진행 중”

이란 10여명, 이스라엘 30여명 등 2차 대피 계획 수립 중

대사관 인근 폭발 외교부는 이란 주재 대사관 직원숙소 인근에도 폭격이 이뤄졌다고 밝혔다./제공=외교부

미국·이스라엘의 이란 공습으로 인한 여파로 에너지 운송의 통로인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 가운데 외교부가 이곳에 발이 묶인 우리나라 선박에 대한 보급 지원에 나섰다.10일 외교부에 따르면 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선박들은 20여 척으로 이에 승선해 있는 선원들은 180여 명이다. 20여 척 가운데 1척의 식량 등 선박 내 생활을 위해 필요한 물자들이 소진되면서 해당 선박이 인근 국가 항구에서 보급을 받도록 관련 조치가 이뤄지고 있는 상황이다.외교부 당국자는 이날 기자들과 만나 "1척의 우리 선박에 대한 보급이 원활하게 이뤄질 수 있도록 해당 주재국과 협의해 조치를 취하고 있다. 주재국 측에서 한국을 최대한 지원하겠다고 했다"며 "대부분의 선박들은 보급품 비축량이 충분하다"고 설명했다.호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶인 다른 한국의 선박들은 현재 안전한 곳에 정박 중인 것으로 전해졌다.외교부 당국자는 "호르무즈 해협의 우리 선박들은 안전한 곳에 정박해 큰 문제는 없다"며 "다만 보급품이 부족해질 경우 입항해 지원을 받을 수 있도록 인근 국가 공관이 주재국 정부에 협조를 요청했다"고 밝혔다.한편 외교부는 이란과 이스라엘 교민들의 2차 대피 계획도 마련 중이다. 현재로서는 이스라엘 30여명, 이란의 10여 명이 추가 대피 의사를 밝힌 상황이다.아울러 외교부는 현지 대사관 직원 숙소 인근까지 폭격이 이뤄지는 아찔한 상황 속에서도 현지 대사관 철수는 아직 계획하지 않고 있다는 설명이다.외교부 당국자는 "국민들의 안전 확보가 최우선이기 때문에 대사관 철수계획은 하고 있지 않다"며 "다만 비필수요원들과 가족들의 경우 조금씩 대피한 상황"이라고 밝혔다.