與, 국힘 ‘절윤 결의문’에 “진정성 없는 선거쇼”

정원오 “가장 중요한 ‘내란’단어 담기지 않은 결의문, 선거용 분장일 뿐”

더불어민주당이 국민의힘이 발표한 '절윤 결의문'에 대해 '진정성 없는 선거쇼'라고 비판을 쏟아냈다.한병도 민주당 원내대표는 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민의힘 결의문을 보면, 무슨 말인지 잘 모르겠다. 윤석열 전 대통령과 절연한다는 것인지, '윤 어게인'에 반대한다는 것인지 파악이 어렵다"며 "반쪽짜리 사과"라고 비판했다.그러면서 "내란수괴 윤석열은 정치적·사법적으로도 사회에 다시 복귀할 수 없는 중범죄자다. 당연한 이 사실을 두고 결의문까지 발표해야 하는가. 과연 국민의힘은 공당인지 의문"이라며 "지방선거라는 눈 앞의 위기를 타개하기 위한 미봉책에 불과하다. 계엄이 내란이 아니라던 장동혁 대표의 입장이 무엇인가"라고 지적했다.김현정 원내대변인도 "큰 결단이라도 한 듯 포장하고 있지만 변변한 후보조차 내지 못할 정도가 되니, 뒤늦게 내놓은 선거용 쇼"라며 "국민이 요구한 것은 급조된 결의문이 아닌 반성문"이라며 "결의문 낭독도 장 대표가 하지 않았다"고 꼬집었다.박지원 의원도 SNS를 통해 "사과와 반성, 인적 청산이 없는 결의문은 휴지 조각에 불과하다. 오세훈 서울시장의 으름장에 장 대표는 눈 깜짝하지 않는다"며 "국민의힘의 결의문에 속을 국민은 없다"고 말했다.박경미 정원오 서울시장 예비후보 선대위 대변인도 "진정성 없는 국민의힘의 절윤 결의문과, 이에 침묵하는 장 대표를 보며 정치가 지켜야 할 최소한의 염치를 묻지 않을 수 없다"며 "가장 중요한 '내란'이라는 단어가 결의문에 담겨있지 않았다. 내란을 내란이라 부르지 못하는 집단이 내건 '절윤'은 추락한 지지율을 만회하기 위한 선거용 분장일 뿐"이라고 질타했다.조국혁신당에서도 비판이 쏟아졌다. 서왕진 원내대표는 이날 의원총회에서 "결의문은 반성과 사죄가 아닌 악어의 눈물에 불과하다. 무엇을 어떻게 잘못했는지 단 한 줄의 자백도 없는 사과는 내란을 온몸으로 막아낸 국민을 기만하는 일"이라며 "국민의힘 지도부는 내란 동조, 옹호, 비호의 책임을 지고 즉각 총사퇴하라"라고 말했다.보수진영 내에서도 비판이 나왔다. 한동훈 전 국민의힘 대표는 이날 KBS라디오 '직격인터뷰'에 출연해 "윤 전 대통령은 무기징역 선고를 받고 수감돼 있는데 어떻게 정치적으로 복귀하나. 이미 물리적으로 불가능"이라며 "현실에 존재치도 않은 윤석열 정치 복귀를 반대할 것이 아니라 계엄 옹호, 탄핵 반대, 부정선거 음모론을 반대해야 한다"고 비판했다.