[포토]천진난만한 표정의 김영훈 장관과 주병기 위원장

김영훈 고용노동부 장관(왼쪽)과 주병기 공정거래위원회 위원장이 10일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 원·하청 동반 성장을 위한 고용노동부-공정거래위원회 업무협약식에서 행사전 밝은 표정으로 대화하고 있다.