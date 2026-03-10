네이버·카카오, 행정안전부와 손잡고 ‘AI 국민비서’ 시범서비스

9일 'AI 국민비서 시범서비스 개통식' 개최

네이버 '하이퍼클로바X'·카카오 '카나나' 활용

향후 범위 확대

네이버와 카카오가 행정안전부와 협력해 AI(인공지능) 기반 공공서비스 'AI 국민비서' 시범서비스를 선보였다. 민원 안내 중심이던 기존 국민비서 기능을 넘어 전자증명서 발급과 공공시설 예약 등 실제 행정 처리까지 대화형 AI로 수행할 수 있도록 한 것이 특징이다.10일 업계에 따르면 행정안전부는 전날 판교 경기창조경제혁신센터에서 'AI 국민비서 시범서비스 개통식'을 열고 네이버와 카카오가 참여한 공공 AI 서비스를 공개했다.AI 국민비서는 AI 에이전트를 활용해 국민이 자연어 대화 방식으로 행정 서비스를 이용할 수 있도록 설계된 서비스다. 주민등록등본, 건강보험 자격득실 확인서 등 100여 종의 전자증명서 발급과 전국 1200여 개 공공 체육시설·회의실 조회 및 예약 기능을 제공한다.네이버는 자체 초거대 AI 모델 '하이퍼클로바X(HyperCLOVA X)' 기반 대화형 에이전트를 공공서비스와 연계해 AI 국민비서를 구현했다. 이용자는 네이버 앱 메인 '마이(My)' 탭 내 AI 국민비서 기능을 통해 전자증명서 발급과 공공시설 예약 서비스를 이용할 수 있다.예를 들어 사용자가 "등본 발급해줘"라고 입력하면 AI가 필요한 정보를 안내하고 인증 절차를 거쳐 전자증명서를 발급하며, 은행 등 사전에 등록된 제출처로 바로 제출하는 것도 가능하다. 네이버는 행정안전부 전자증명서 시스템과 연계해 조회부터 발급, 제출까지 원스톱으로 처리할 수 있도록 했다고 설명했다.또한 행정안전부 공공시설 예약 서비스 '공유누리'와 네이버 플레이스를 연계해 공공시설 검색부터 예약 변경·취소까지 한 번에 처리할 수 있도록 했다. 예약 이후에는 위치 기반 데이터를 활용해 인근 음식점 정보를 추천하는 기능도 제공한다.최수연 네이버 대표는 "네이버는 디지털 서비스 개방을 선도해온 기업으로서, 사용자가 일상 속에서 실질적으로 체감할 수 있는 혁신적인 AI 기반 공공서비스를 제공하는데 앞장서고 있다"며 "앞으로도 네이버의 AI 역량과 서비스 운영 노하우를 바탕으로 행정안전부와 긴밀히 협력해 공공서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.카카오는 카카오톡 기반 AI 국민비서 서비스를 선보였다. 별도 애플리케이션 설치 없이 카카오톡 공식 채널 '국민비서 구삐'를 통해 대화형 AI로 공공 서비스를 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다.카카오의 AI 국민비서는 자체 개발 AI 모델 '카나나(Kanana)'를 기반으로 구현됐으며 유해 콘텐츠를 차단하는 AI 가드레일 모델 '카나나 세이프가드'를 함께 적용해 공공 서비스 환경에 맞는 안전성과 신뢰성을 확보했다고 회사 측은 설명했다.이용자가 카카오톡 대화창에서 "주민등록등본을 발급해줘"라고 입력하면 AI가 발급 가능 여부를 안내하고 인증 절차를 거쳐 전자증명서 발급까지 이어지며, 공유누리 연동을 통해 공공 체육시설 예약도 가능하다정신아 카카오 대표이사는 "AI 국민비서 시범서비스는 카카오의 다양한 AI 기술을 공공 영역에 실질적으로 적용한 사례이며, 국민이 직접 체감할 수 있는 공공 AI 서비스의 새로운 기준을 제시하는 뜻깊은 의미를 갖는다"며 "공공 정보의 안내를 넘어 행정 처리 경험을 AI 기술로 전환하는 시도를 통해 국민 생활에 실질적인 도움이 될 수 있는 서비스로 자리잡을 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.네이버와 카카오는 향후 AI 기반 공공서비스 범위를 확대할 계획이다. 네이버는 통합 AI 에이전트 서비스와 연계를 통해 공공서비스 제공 범위를 넓히고, 카카오는 KTX·SRT 승차권 등 생활 밀착형 공공서비스와 음성 인터페이스 도입 등을 추진할 예정이다.