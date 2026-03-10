“꾸덕하게 비벼먹는 컵면”…CJ제일제당 ‘꾸Duck 납작누들’ 2종 선봬

납작면에 꾸덕한 소스 조합…숯불치킨·매콤로제 2종

전자레인지 간편 조리 컵면…편의점 간편식 시장 공략

clip20260310155720 0 CJ제일제당이 선보인 꾸Duck 납작누들 숯불치킨맛./CJ제일제당

CJ제일제당이 납작면을 활용한 간편 컵면 제품을 선보이며 편의점 간편식 시장 공략에 나선다. 최근 젊은 소비자를 중심으로 확산되고 있는 납작면 트렌드와 전자레인지 간편 조리 수요를 겨냥한 제품으로, 색다른 식감과 소스 조합을 앞세워 컵면 시장에서 차별화를 노린다.CJ제일제당은 전자레인지로 간편하게 조리해 먹을 수 있는 컵면 제품 '꾸Duck 납작누들' 2종을 다음주 중 출시할 예정이라고 10일 밝혔다.이번에 선보이는 제품은 '꾸Duck 납작누들 숯불치킨맛'과 '꾸Duck 납작누들 매콤로제' 등 총 두 가지다. 면사리와 소스, 각종 구성품을 하나의 용기에 담은 완제품 형태로, 전자레인지 조리만으로 간편하게 즐길 수 있는 상온 컵면 제품이다. '꾸Duck'이라는 이름은 꾸덕한 식감을 강조한 콘셉트를 담았다. 꾸덕꾸덕한 식감을 강조한 네이밍으로, 제품에 사용된 납작면은 일반 라면보다 넓고 평평한 형태로 소스가 잘 배어들고 시간이 지나도 퍼지지 않는 것이 특징이다.'숯불치킨맛'은 숯불 향을 살린 치킨 양념 소스에 납작면을 비벼 먹는 콘셉트로 개발됐다. 매콤하면서도 짭짤한 치킨 양념 풍미를 강조해 간편식이지만 한 끼 식사로도 만족감을 느낄 수 있도록 했다.'매콤로제맛'은 매콤하면서도 크리미한 로제 떡볶이 소스를 적용한 것이 특징이다. 최근 외식과 간편식 시장에서 꾸준히 인기를 얻고 있는 로제 소스를 납작면과 결합해 색다른 메뉴 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.CJ제일제당은 해당 신제품의 주력 유통 채널을 편의점으로 설정했다. 조리의 편의성과 새롭고 자극적인 맛을 선호하는 젊은 1인 가구의 접근성을 극대화하기 위한 전략적으로 풀이된다. 또한 상온 보관이 가능해 편의점 가맹점주들의 재고 관리 부담을 덜어주면서 신제품 매대 확보에도 한층 유리하게 작용할 것으로 전망된다.최근 K스트리트 푸드가 글로벌 시장에서 주목받고 있는 만큼 일각에선 이번 신제품의 수출 가능성도 점쳐진다. 다만 회사 측은 우선 국내 편의점 시장 안착과 소비자 반응 확인에 집중하겠다는 입장이다.CJ제일제당 관계자는 "아직 국내 정식 출시가 이루어지지 않은 단계인 만큼 수출 여부는 향후 시장 반응을 지켜본 뒤 검토해야 할 것 같다"며 "현재로서는 다른 확장 라인업보다는 면 카테고리 형태의 완제품으로만 시장 공략을 고려하고 있다"고 설명했다.