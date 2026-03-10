정부 “금주 내 석유 최고가격제 시행…유류세 추가 인하 검토”

석유 사재기·담합 등 부처 합동 특별점검 강화
'100조원+α 시장안정프로그램'도 시행 예정
10일 재경부에 따르면 이날 국무회의에서 중동 상황에 대한 향후 대응 방안으로 관계기관 합동 비상대응체계 강화 및 전분야 24시간 모니터링 등의 계획을 보고했다.
이란이 사실상 호르무즈 해협을 봉쇄한 가운데, 9일 오후 10시 기준으로 브렌트유는 102.9달러에 서부텍사스산원유(WTI)는 102달러에 달하는 등 국제 유가가 큰 폭으로 상승했다. 국내 또한 같은 날 오후 7시 기준으로 휘발유 값이 1904원을 기록하는 등 중동상황 후 구매 물량이 도입되지 않았음에도 큰 상승폭을 보였다.
재경부는 유가 상승이 연료·물류·배달비 등 연쇄 상승으로 이어질 경우, 소상공인·화물차 운송업자·농어민 등의 어려움이 심화될 것으로 우려했다.
이에 석유제품 최고가격제를 이번주 내로 시행하는 한편, 유류세 추가 인하 및 유류 소비자 직접 지원 등을 검토한다.
시장 관리 차원에서는 석유류 사재기·담합·판매기피 및 불법유통 등 관계부처 합동 특별점검을 강화하기로 했다. 또 중동산 외 석유제품의 수입을 확대하고 원전과 재생에너지 등 대체발전을 확대해 수급관리를 강화한다.
중동 상황 직후 등폭락이 이어지는 증권시장 관리를 위해서는 시장교란행위를 면밀히 감시하고, MSCI 편입 등의 조치로 자본시장의 체질개선에 속도를 붙인다. 이와 함께 '100조원+α 시장안정프로그램'의 시행으로 최근 두드러지는 국고채 금리의 상승에 대응한다.
재경부는 현 상황의 장기화 가능성을 염두에 두고 후속 방안도 수립하겠다는 입장이다. 재경부 관계자는 "중동상황 장기화에 따른 실물경제 영향 확대 등 최악의 상황까지 염두에 두고 경기·민생 안정 위한 전방위 지원책 선제적으로 마련하겠다"고 말했다.