경정 온라인스타트, 모터·피트 집중력·체중 주목

김성환 기자

승인 : 2026. 03. 10. 17:12

image01
경정 선수들이 온라인스타트방식으로 출발하고 있다/ 국민체육진흥공단 제공
모터·피트 집중력·체중. 경정 온라인스타트 경주에서 효과적인 결과 예측을 위해 고려해야 할 사항이다.

경정의 스타트 방식은 온라인스타트(동일선상에서 동시 출발)와 플라잉스타트(대기 동작후 출발선 통과) 등 두 종류다. 스타트 방식에 따라 경기 양상이 크게 달라진다.

온라인스타트 경주에서 모터 성능은 플라잉스타트 경주에서보다 더 크게 영향을 끼친다. 온라인 경주에서는 특히 계류장에서 스타트 라인 통과 시간(OST) 기록이 중요하다. 1턴 선점 여부가 달려있기 때문이다. 국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부에 따르면 현재 투입된 모터 중 평균 착순점 기준 상위권 모터는 19번 모터(8.33점)다. 이어 40번(8.11점), 65번(8.00점), 109번(7.90점), 27번(7.88점) 모터의 순이다.

선수들의 피트 집중력도 중요하다. 피트 집중력은 계류장에서 출발 신호가 켜짐과 동시에 보트 후미에 걸려 있는 연결고리가 풀리며 출발하는 순간 반응 속도를 나타낸다. 이 반응이 빠를수록 스타트 직후 유리한 위치를 확보할 공산이 크다. 김종민, 김효년, 어선규, 주은석, 심상철, 김민길, 김완석 등이 피트 집중력이 좋은 선수로 꼽힌다.

마지막으로 선수들의 체중이다. 모터보트와 선수의 조합으로 완성되는 스포츠인 경정은 선수의 체중이 경기력에 직접적인 영향을 미친다.

경정 전문예상지 경정 코리아 이서범 경주 분석 위원은 "최근 경주 흐름이 안정되며 온라인 경주를 선호하는 팬들이 늘어나고 있다"며 "모터 기력, 피트 반응, 체중 등의 요소를 중심으로 꼼꼼히 추리한다면 경주 흐름을 읽는 데 도움이 될 것"이라고 조언했다.
