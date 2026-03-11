[포토]현 경제 관련 및 중동상황 대응 발언하는 구윤철 부총리

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 오전 서울 종로구 정부서울청사 영상회의실에서 열린 경제관계장관회의 겸 중동상황 관련 관계기관 합동 비상대응반 회의에 참석해 발언하고 있다.