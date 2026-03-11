닫기

산업 대기업

LG유플러스, 포티넷과 차세대 보안 서비스 협력

이지선 기자

승인 : 2026. 03. 11. 09:09

0311 LG U+, 포티넷과 차세대 보안 서비스 협력 나선다(1)
지난 4일(현지시간) MWC26 LG유플러스 전시부스에서 열린 협약식에서 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장(오른쪽)과 토마스 데뤼(Thomas Desrues) 포티넷 유럽·중동·아프리카 및 남아시아 채널 영업총괄(왼쪽)이 협력 MOU를 맺고 기념사진을 촬영하고 있다./LG유플러스
LG유플러스가 글로벌 보안 기업 포티넷과 협력해 기업용 클라우드 보안 서비스 강화에 나선다.

11일 LG유플러스는 지난 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC2026에서 포티넷과 보안 서비스 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장(부사장)과 토마스 데뤼 포티넷 유럽·중동·아프리카 및 남아시아 채널 영업총괄(부사장) 등이 참석했다.

양사는 이번 협력을 통해 클라우드 환경에 최적화된 SASE(Secure Access Service Edge) 기반 보안 서비스 개발에 나설 계획이다. SASE는 네트워크와 보안 기능을 통합해 제공하는 차세대 보안 모델로, 클라우드 중심 업무 환경에서 안전한 접속 관리를 지원하는 기술이다.

최근 기업들의 업무 환경이 사무실 중심에서 클라우드 기반으로 빠르게 전환되면서 보안 위협도 다양해지고 있다. 이에 따라 장소와 기기에 관계없이 접속을 검증하는 '제로 트러스트(Zero Trust)' 기반 보안 체계 구축의 중요성이 커지고 있다.

LG유플러스와 포티넷은 글로벌 보안 기술을 바탕으로 일관된 보안 정책을 적용할 수 있는 솔루션을 고도화하고, 기업별 요구에 맞춘 보안 서비스 라인업을 확대할 방침이다.

권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장은 "포티넷과 협력을 통해 클라우드 환경에 최적화된 보안 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "디지털 전환 시대에 맞춰 기업 고객을 위한 보안 경쟁력을 지속 강화하겠다"고 말했다.

한편 LG유플러스는 MWC26에서 자체 개발 중인 'U+SASE'를 공개했다. 이 서비스는 2024년 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관한 'K-시큐리티 얼라이언스 보안 협업 사례·아이디어 공모전'에서 대상을 수상했으며, 조만간 정식 출시될 예정이다.
이지선 기자

