김정은, 최현함 순항미사일 발사 참관...“전략타격수단 중요 성과”

김주애, 가죽자켓 입고 김정은과 나란히 앉아 시험발사 참관
11일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 10일 화상으로 최현함의 전략순항미사일 발사 현장을 참관하며 커다란 만족감을 표시했다. 김 위원장은 "전쟁억제력 구성요소들이 효과적으로, 가속적으로 매우 정교한 작전운용 체계에 망라되고 있다"며 "국가핵무력은 다각적인 운용단계로 이행했다"고 밝혔다. 그러면서 '전략전술적타격수단'들의 실전화의 중요한 성과를 거뒀다고 평가했다.
김 위원장은 "(이번 시험발사 목적은) 국가전략무기통합지휘체계의 믿음성 등을 검증하는데 있으며 해군의 전략적 공격태세를 과시하고 해병들을 군사행동에 숙달시키는 데 있다"며 "우리 공격무기체계들은 철저히 자체방위를 위한 필수적 요소"라고 강조했다.
김 위원장은 이 자리에서 5000톤급, 8000톤급 구축함에 초음속무기체계들을 추가로 배치할 것과 함께 기한 내에 최현함을 해군에 인도할 것 등을 지시했다. 또한 올해 당창건기념일에 또다른 구축함을 건조할 것을 다그치기도 했다.
한편 조선중앙통신은 이날 최현함이 발사한 전략순항미사일들이 1만116~1만138초 간 서해상에서 설정된 비행궤도를 따라 비행하여 개별 목표들을 타격했다고 보도했다.