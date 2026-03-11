김정은, 최현함 순항미사일 발사 참관...“전략타격수단 중요 성과”

김정은, 올해 당 창건 기념일까지 새로운 구축함 건조 지시

김주애, 가죽자켓 입고 김정은과 나란히 앉아 시험발사 참관

북한, '최현호' 순항미사일 시험발사 진행…김정...<YONHAP NO-2115> 0 김정은 북한 국무위원장이 화상으로 참관한 가운데 지난 10일 구축함 최현호에서 순항미사일 시험발사를 진행했다고 조선중앙통신이 11일 보도했다. 이날 김 위원장의 딸 주애도 함께 화상으로 시험발사를 참관했다./연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난 3일과 4일 잇따라 북한판 이지스함인 '최현함'을 방문해 전략순항미사일 시험발사를 참관한 데 이어 또다시 최현함의 전략순항미사일 시험발사를 화상으로 참관했다. 검은색 가죽 자켓을 입은 김주애도 김 위원장과 나란히 앉아 시험발사를 참관했다.11일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 10일 화상으로 최현함의 전략순항미사일 발사 현장을 참관하며 커다란 만족감을 표시했다. 김 위원장은 "전쟁억제력 구성요소들이 효과적으로, 가속적으로 매우 정교한 작전운용 체계에 망라되고 있다"며 "국가핵무력은 다각적인 운용단계로 이행했다"고 밝혔다. 그러면서 '전략전술적타격수단'들의 실전화의 중요한 성과를 거뒀다고 평가했다.김 위원장은 "(이번 시험발사 목적은) 국가전략무기통합지휘체계의 믿음성 등을 검증하는데 있으며 해군의 전략적 공격태세를 과시하고 해병들을 군사행동에 숙달시키는 데 있다"며 "우리 공격무기체계들은 철저히 자체방위를 위한 필수적 요소"라고 강조했다.김 위원장은 이 자리에서 5000톤급, 8000톤급 구축함에 초음속무기체계들을 추가로 배치할 것과 함께 기한 내에 최현함을 해군에 인도할 것 등을 지시했다. 또한 올해 당창건기념일에 또다른 구축함을 건조할 것을 다그치기도 했다.한편 조선중앙통신은 이날 최현함이 발사한 전략순항미사일들이 1만116~1만138초 간 서해상에서 설정된 비행궤도를 따라 비행하여 개별 목표들을 타격했다고 보도했다.