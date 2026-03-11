영풍, 주총서 ‘거버넌스 개선’ 안건 다수 상정…“주주환원 확대 조치”

25일 정기주총서 감사위원 분리선출 확대 등

자사주도 전량 소각 계획…상반기 중 20만여

clip20260311100152 0 영풍그룹 본사. /영풍

영풍그룹이 거버넌스 개선과 기업 가치 제고 방안을 추진한다.11일 영풍은 오는 25일 열리는 정기주주총회에서 감사위원 분리선출 인원 확대, 소수주주 추천 사외이사 선임, 주주환원 정책 강화 등의 내용을 담은 안건을 상정하기로 했다고 밝혔다.그룹은 이사회 독립성과 감시 기능 강화를 목표로 하는 개정 상법 취지를 반영한 선제적 조치라고 설명했다.개정 상법에 따라 상장사 '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경하는 안건과 이사회 운영의 전문성과 연속성을 높이기 위한 이사 임기 변경 안건도 논의될 예정이다.사외이사후보추천위원회가 추천한 전영준 사외이사를 감사위원으로 재선임하는 안건도 상정됐다. 전 이사는 지난해 정기주총에서 소수 주주인 머스트자산운용이 추천해 선임된 인물로 재무·회계·법률 및 ESG 분야 전문성을 갖춘 것으로 평가된다. 허성관 사외이사 후보자를 분리선출 감사위원으로 선임하는 안건도 주총에 포함됐다.그룹은 주식배당을 통해 주주들의 보유 주식 수를 확대하는 주주환원 정책도 함께 제시했다. 발행주식의 약 3% 규모 주식배당을 실시해 주주들의 보유 주식 수가 늘어나게 되며, 주식 배당이 확정된 지난해 12월 17일 종가(5만6000원) 기준 주식배당 가치는 주당 약 1680원 수준이다. 현금배당까지 포함한 배당 규모는 301억원이다.자사주도 전량 소각해 주주가치 제고 정책을 지속적으로 추진한다는 방침이다. 그룹은 앞서 지난해 12월 자사주 103만500주(152억원 규모)를 소각했으며, 올해 상반기 중 잔여 자사주 20만3500주도 전량 소각할 계획이다.그룹은 이런 기초 체력을 바탕으로 향후 별도 재무제표 기준 당기순이익의 약 30% 수준을 주주환원에 활용하는 정책도 추진한다고 밝혔다. 정부의 '밸류업 정책' 기조에 발맞춰 기업 가치와 주주가치를 동시에 높이겠다는 구상이다.영풍 관계자는 "이사회 독립성과 지배구조 투명성을 강화하는 한편 주주환원 정책을 확대하기 위한 조치"라며 "본업 경쟁력 회복과 재무 체력 개선을 바탕으로 기업가치를 높이고 주주와 성과를 적극 공유하는 경영을 이어가겠다"고 말했다.