장동혁 “더 이상의 논란 지선에 도움 안 돼…107명 결의가 마지막 입장”

'107명' 8번 강조…"결의문, 당 지도부 여러 차례 협의 거쳐"

국민의힘 결의문 발표 관련 입장 표명하는 장동...<YONHAP NO-3157> 0 장동혁 국민의힘 대표가 11일 국회에서 열린 지역발전 영입 인재 환영식을 마친 뒤 취재진과 만나 국민의힘 의원단 명의로 발표된 결의문에 대한 자신의 입장을 밝히고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표는 11일 '윤석열 전 대통령 절연 결의문'에 대해 "지방선거 승리를 위해서그날 의원총회에서 밝힌 우리의 입장이 마지막 입장이 돼야 한다고 생각한다"고 밝혔다.장 대표는 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 '107명'을 8번이나 언급하며 "더 이상의 논란은 지선 승리를 위해 도움이 되지 않는다"며 "그날 입장이 나오기 전까지 당·원내지도부는 여러 차례 협의를 거쳤고, 이를 모아서 의총을 연 뒤 결의문을 채택했다"고 거듭 강조했다.장 대표는 "분명한 것은 그날 107명 의원 전원 이름으로 밝힌 입장이 국민의힘의 입장"이라며 "저는 그 결의문을 존중하는 바탕 위에서 지방선거 승리를 위해 이제 최선을 다해서 뛰겠다"고 말했다.이어 "이제 우리가 국민들께 보여드려야 할 것은 계속된 논쟁이 아니라 우리의 결의문을 우리의 '마지막 입장'으로 하고 어떻게 변화된 모습으로 지방선거 승리를 위해 최선을 다할 것인지, 그리고 어떻게 결과로 보여드릴지 고민하는 것"이라고 목소리를 높였다.그러면서 "결의문에 담긴 내용과 그 과정에서 보여준 우리 의원님과 저를 포함해 107명이 보여준 그 진심, 그것만 여러분들께서 도와주시면 좋겠다"고 했다.당 일각에서 제기되는 '후속 조치' 요구와 관련해서는 "결의문에 담기지는 못했지만 여러 다른 논의들도 있었다"며 "당 대표로서 어느 부분에서 어느 정도 수용하고 당을 어떻게 이끌어갈지에 대해 고민하고, 필요한 부분이 있다면 당 대표로서 입장을 정리해 말씀드릴 기회가 있을 것"이라고 밝혔다.