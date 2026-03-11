닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국방

부품 국산화 통해 ‘K-방산’ 대·중소기업 상생 촉진

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003224

글자크기

닫기

지환혁 기자

승인 : 2026. 03. 11. 14:20

방위사업청, '무기체계 부품국산화개발 관리규정' 개정 발령
정부-체계기업 1대1 매칭해 中企 지원… 기술료 대폭 낮춰
Gemini_Generated_Image_hkkjtuhkkjtuhkkj
본 이미지는 AI가 만든 이미지 입니다.
K-방산의 근간인 '부품'의 국산화를 통해 체계기업과 부품기업 간 선순환적 협력 구조를 마련하고, 상생을 촉진한다.

방위사업청이 11일 상생협력 부품국산화 개발 유형 신설 등을 골자로 하는 '무기체계 부품국산화개발 관리규정'을 개정해 발령하고, 방산 대기업과 중소기업 간 동반성장을 뒷받침한다.

이번 관리규정 개정은 대기업은 부품 공급의 안정성을 제고하고, 중소기업은 강소기업으로 거듭나는 발판을 마련하기 위해 추진됐다.

기존의 부품 국산화 사업은 정부 예산에 전면 의존했거나 중소기업이 독자적으로 위험 부담을 안고 개발해오는 구조였다. 이에 방사청은 부품의 안정적인 공급과 중소기업의 효율적 운영을 지원하기 위해 정부와 체계기업이 공동으로 재원을 마련해 중소기업의 부품국산화 개발을 지원하는 '상생협력 부품국산화 지원사업'을 추진키로 했다. 사업은 체계기업의 상생협력기금 출연금과 정부 지원금을 각각 절반씩 중소기업의 연구개발(R&D) 비용으로 지원하게 된다. 이를 통해 종소기업은 체계기업으로부터 자금 지원과 기술 지도를 받아 부품 개발의 성공적 환경을 확보할 수 있고, 체계기업은 필요한 부품을 국내 중소기업을 통해 안정적으로 조달할 수 있게 될 것으로 보인다. 방사청 관계자는 "대기업과 중소기업에 성과가 균형 있게 확산되는 방위산업 동반성장의 모범 사례가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이 외에도 규정 개정을 통해 기술료 징수 비율을 대폭 낮추고, 연구개발 과제 평가 시기도 개발 종료시점으로 일치시켜 행정절차도 합리화했다. 방사청은 부품국산화 개발에 대한 민간 투자를 촉진하고자, 국가연구개발혁신법에 근거해 기술료 징수 비율을 기존 대비 절반 수준으로 하향 조정했다.

최은신 방사청 방위산업진흥국장(직무대리)은 "상생협력 부품국산화 지원사업은 대기업의 공급망 안정성과 중소기업의 성장이 함께 가는 방산 동반성장의 모범 사례가 될 것"이라며 "우리 중소기업들이 기술력만으로도 방산 시장에서 성공할 수 있도록 제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
지환혁 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美, 호르무즈 해협서 이란 기뢰 부설함 16척 격침

美국방 “가장 격렬한 공습” vs 트럼프 ‘조기 종전’…이란 결사 항전에 에너지·인명 피해 눈덩이

[단독]의결권 없는 자사주가 우호지분으로…한미글로벌 복지기금 출연 논란

트럼프 “전쟁 거의 완료” vs 이스라엘 “최대 1년”…안갯속 이란전 종전 시나리오 5가지

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 글로벌 2위…“브랜드 고급화 영향”

美 “가장 격렬한 공습”…이란 결사항전 속 유가 급등락·인명 피해 확대

美 에너지장관 ‘호르무즈 유조선 호위’ 게시물 삭제에 유가·증시 흔들

지금 뜨는 뉴스

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

손발이 저릿저릿? 범인은 혈액순환 아니라 ‘이것’