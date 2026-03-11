공연시장 다시 뛰었다…지난해 티켓 판매 1조 7000억 ‘역대 최대’

대중음악·뮤지컬 강세 속 무용도 약진

수도권 편중 속 경기·인천 성장세

ㅇ 0 2025년 전체 공연실적. /문화체육관광부

국내 공연시장이 지난해 큰 폭의 성장세를 보이며 활기를 이어갔다. 대중음악과 뮤지컬이 시장 확대를 이끈 가운데 무용 분야도 눈에 띄는 상승세를 보였다.문화체육관광부는 예술경영지원센터와 함께 공연예술통합전산망(KOPIS) 데이터를 분석한 '2025년 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서'를 11일 발표했다.보고서에 따르면 2025년 국내 공연시장의 총 티켓 판매액은 1조 7326억 원으로 집계됐다. 전년 1조 4589억 원보다 18.8% 증가한 규모다. 공연 건수는 2만 3608건으로 전년 대비 9.6%, 공연 회차는 13만 6579회로 11.3%, 티켓 예매 수는 2477만여 장으로 10.8% 늘었다. 평균 티켓 가격도 상승해 1매당 약 7만 원 수준을 기록했다.장르별로는 대중음악이 가장 큰 시장 규모를 나타냈다. 대중음악 공연 티켓 판매액은 전년 대비 29.0% 증가한 9817억 원으로 집계됐다. 공연 건수와 티켓 예매 수 역시 각각 17.0%, 19.9% 증가했다. 1만 석 이상 대형 공연이 활발하게 열린 것이 주요 요인으로 분석된다.뮤지컬 시장도 안정적인 성장세를 이어갔다. 뮤지컬 티켓 판매액은 4989억 원으로 전년 대비 7.2% 증가했다. 공연 건수와 공연 회차, 티켓 예매 수 등 주요 지표가 모두 증가하며 꾸준한 관객 수요를 확인했다. 대중적으로 알려진 작품들이 잇따라 개막하며 시장 확대에 긍정적인 영향을 준 것으로 풀이된다.무용 분야의 성장도 두드러졌다. 무용 티켓 판매액은 267억 원으로 전년 대비 29.5% 증가했다. 공연 건수와 공연 회차, 티켓 예매 수 역시 각각 18.3%, 24.9%, 17.0% 늘었다. 관객에게 익숙한 해외 현대무용 레퍼토리의 내한 공연이 시장 확대에 기여한 것으로 분석된다.지역별로는 여전히 수도권 집중 현상이 이어졌다. 서울·경기·인천 등 수도권은 전체 티켓 예매 수의 76.4%, 티켓 판매액의 82.7%를 차지했다. 다만 서울의 비중은 2024년 65.1%에서 2025년 60.6%로 줄어든 반면 경기와 인천의 비중은 각각 14.5%, 7.6%로 증가했다. 공연 인프라 확대와 대형 공연 유치가 영향을 미친 것으로 분석된다.수도권을 제외한 지역 가운데 공연이 가장 많이 열린 곳은 대구와 부산이었다. 공연 건수는 대구 1422건, 부산 1381건으로 나타났다. 티켓 판매액은 부산이 1017억 원, 대구가 566억 원으로 집계됐다.문체부 이용신 예술정책관은 "서울에 과도하게 집중됐던 공연이 경기와 인천으로 확산하는 경향이 나타나고 있지만 여전히 수도권 비중이 높다"며 "지역대표예술단체 지원사업과 공연예술 지역 유통 지원사업 등을 통해 지역 공연예술계의 자생력을 높이고 국민들이 전국 어디서나 다양한 공연을 접할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.