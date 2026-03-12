KT, 보안 한층 강화한 기업인터넷 ‘플렉스라인 ZTNA’ 출시

[KT사진 1] Flexline ZTNA_F 0 /KT

KT가 보안을 강화한 기업인터넷 서비스 '플렉스라인 ZTNA'를 선보인다.12일 KT에 따르면 플렉스라인은 회선, IP, 장비, 운용 관제 등을 지원하는 기업인터넷 서비스다. SD-WAN(소프트웨어 기반 광역 네트워크) 기술이 적용돼 기업 고객은 보다 빠르고 안정적인 네트워크 환경을 구축할 수 있다.플렉스라인은 기업의 업무 환경과 네트워크 사용 현황을 분석해 최적의 대역폭을 유연하게 조정할 수 있다. 국내외 다양한 클라우드 사업자와 원하는 용량으로 직접 연결할 수 있고, 방화벽이나 VPN 등 보안 기능을 기본으로 제공한다.플렉스라인 ZTNA는 플렉스라인에 제로트러스트 보안 개념을 적용한 서비스다. 제로트러스트는 '신뢰하지 않고 검증한다'는 개념으로, 원격 근무와 외부 협업 환경에서도 안전하게 인터넷을 사용할 수 있다.기존 VPN 환경에서 1회 로그인 후 지속 신뢰하는 방식과는 달리, 사용자와 단말, 애플리케이션에 대해 접속 시점마다 실시간 AI 탐지로 권한을 검증한다. 안티바이러스나 보안 패치 여부 등 단말의 보안 상태에 따른 세밀한 보안 정책을 기반으로 접근을 제어한다. 플렉스라인 ZTNA는 신규 고객은 물론 기존 고객도 부가서비스로 이용할 수 있다.KT는 기업인터넷의 보안을 한층 강화하기 위해 양자암호 기술을 적용한 장비 라인업을 추가했다. 이를 통해 금융업 등 높은 수준의 보안이 요구되는 기업 고객도 안심하고 기업용 인터넷을 이용할 수 있다. 클린존이나 AI메일보안 등 KT 보안 솔루션을 통해 다양한 사이버 공격도 효과적인 차단이 가능하다.KT는 플렉스라인 ZTNA 출시를 시작으로 단순한 기업인터넷 회선 제공을 넘어 네트워크·보안·클라우드를 아우르는 통합 기업인터넷 플랫폼으로 서비스를 지속 고도화한다는 방침이다.명제훈 KT 엔터프라이즈부문 서비스프로덕트본부장은 "IT·공공·금융·유통 등 다양한 업종의 고객이 플렉스라인 ZTNA로 기업용 인터넷을 보다 안전하게 이용할 수 있을 것"이라고 말했다.