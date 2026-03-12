닫기

오피니언 여의로

[여의로] 문화유산을 말하는 아이돌

이다혜 기자

승인 : 2026. 03. 12. 14:22

박물관에서 아이돌의 목소리가 들린다. 박물관 안에 마련된 리스닝 존에서는 K-팝 음악이 흐르고 국보 문양이 가방과 액세서리 디자인으로 다시 등장한다. 음악 무대에서 세계를 움직이던 아이돌이 이제는 문화유산의 이야기를 전한다. 전통과 대중문화가 예상치 못한 방식으로 만나는 풍경이다.

최근 국립중앙박물관과 국립박물관문화재단 등 문화기관은 K-팝과 협업을 잇따라 선보이고 있다. 박물관은 오랫동안 문화재를 보존하고 연구하는 공간으로 여겨졌다. 조용히 전시를 둘러보고 지나가는 장소라는 인식도 강했다. 그러나 대중문화와 접점을 넓히며 새로운 관람층을 끌어들이고 있다.

이런 변화는 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크의 협업에서도 확인된다. BTS는 국립박물관문화재단과 협업해 국보 '성덕대왕신종' 문양을 활용한 협업 상품을 선보일 예정이며 블랙핑크는 국립중앙박물관 프로젝트에서 오디오 도슨트와 리스닝 프로그램으로 문화유산을 소개했다.

흥미로운 점은 이러한 협업이 단순한 이벤트에 머물지 않는다는 데 있다. 아이돌을 중심으로 음악 팬과 박물관 관람객 사이의 경계가 자연스럽게 허물어지고 있기 때문이다. 팬들은 좋아하는 스타의 목소리를 따라 전시를 둘러보고 그 과정에서 문화유산을 새롭게 경험한다.

이 흐름은 과거 한류와 비교하면 더 분명하게 드러난다. 한때 한류의 중심에는 드라마와 영화가 있었다. 해외 시청자들은 작품 속 배경과 음식, 생활 모습을 통해 한국 문화를 접했다. 문화 확산의 통로가 콘텐츠 자체에 있었던 셈이다.

지금은 방식이 조금 달라졌다. 팬들은 노래뿐 아니라 스타가 입은 옷과 방문한 공간, 관심을 보이는 문화까지 함께 소비한다. 그 과정에서 전통과 문화유산도 자연스럽게 새로운 관심의 대상이 된다.

문화유산 역시 그 흐름 속에서 다른 의미를 얻고 있다. 오래된 문양과 조형은 대중문화와 만날 때 새로운 해석을 만들어낸다. 천 년 전 장인의 손끝에서 탄생한 문양이 오늘날 K-팝 협업 상품으로 이어지는 흐름은 그 상징적인 사례다.

과거의 유산이 오늘의 문화 속에서 다시 쓰이기 시작했다는 점에서 의미가 있다. 전통이 단순한 과거의 기록이 아니라 현재의 문화 속에서 다시 움직이고 있다는 뜻이기도 하다. 이 과정에서 문화유산은 새로운 세대에게 낯선 과거가 아니라 지금의 문화로 다시 인식되기 시작한다.

이 변화는 K-팝이 세계적인 문화 현상으로 자리 잡은 시대적 흐름과도 맞닿아 있다. 팬들은 노래와 퍼포먼스를 넘어 한국이라는 나라와 그 문화 전반에 관심을 넓히고 있다. 그 과정에서 문화유산 역시 새로운 방식으로 세계와 만난다.

아이돌이 문화유산을 말하는 시대다. 우리가 전통이라고 부르는 것은 어쩌면 지금 이 순간에도 계속 만들어지고 있는 것인지도 모른다.
이다혜 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

