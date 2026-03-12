최태원 회장 “AI 혁명은 큰 기회…스타트업 육성 시급”

'기업혁신 지원 민관협의체' 킥오프 회의 참석

해외 주요 빅테크 기업 만난 소회 "상상 뛰어넘는 속도"

인재 확보·AI 스타트업 육성 강조

최태원 대한상공회의소 회장이 인공지능(AI) 중심의 기술 혁명이 큰 기회라고 강조하며 스타트업과 혁신 생태계 육성의 중요성을 강조했다.최 회장은 12일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '기업혁신 지원 민관협의체' 킥오프 회의에서 "우리 경제는 매우 중요한 전환점에 서 있다"며 "특히 AI 중심 기술혁명은 100년에 한 번 올까 말까 한 기회"라고 말했다.최 회장은 글로벌 산업 환경 변화 속에서 경쟁과 협력 구조가 빠르게 바뀌고 있다고 진단했다. "해외 주요 빅테크 기업들을 만나 보면 경쟁의 속도는 상상을 뛰어넘을 정도로 빠르고 협력 방식도 매우 유동적"이라며 "동지가 적이 되고 적이 친구가 되는 일이 빈번하다"고 설명했다.이어 "AI 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해서는 인재 확보와 함께 AI 스타트업을 육성하는 것이 시급한 과제"라며 "인재와 데이터, 자본이 모여 하나의 혁신 생태계를 이루도록 해야 한다"고 강조했다.최 회장은 이날 출범한 민관 협의체의 역할에 대해서도 기대감을 나타냈다. 최 회장은 "민관이 함께 전국 산업 현장을 찾아가 기업 목소리를 듣고 해법을 모색한다는 점에서 의미가 크다"며 "협의체가 정책과 산업 현장을 연결하는 새로운 모델의 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.이날 회의는 재정경제부가 주최한 '기업혁신 지원 민관협의체'의 첫 회의로, 정부와 경제단체가 기업 혁신 과제를 논의하기 위해 마련됐다.구윤철 경제부총리는 모두발언에서 글로벌 불확실성이 커지는 상황에서 기업 역할의 중요성을 강조하며 "세계 시장을 선도하는 제품과 서비스로 우리 경제의 파이를 키워야 할 시점"이라고 말했다. 구 부총리는 "스타트업과 신사업을 중심으로 혁신을 지원하고 기업의 글로벌 진출을 금융·세제 등 정책 수단을 통해 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.이번 협의체는 재정경제부와 경제6단체가 참여하는 민관 협의체로 구성되며 대한상공회의소가 간사 기관을 맡는다. 사안에 따라 관계 부처와 지방정부도 참여해 기업 현장의 건의 사항을 정책에 반영할 예정이다.