닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 노동·환경·복지

노란봉투법 시행 이틀…하청노조 453곳 원청 교섭 요구

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003663

글자크기

닫기

세종 김남형 기자

승인 : 2026. 03. 12. 14:18

원청 사업장 248곳 대상…조합원 9만8480명으로 10만명 육박
교섭요구 사실 공고 사업장 6곳…한화오션·포스코 등 교섭 절차 착수
교섭단위 분리 신청 39건 접수…노동위 사용자성 판단 절차 진행
민주노총 투쟁선포대회
'노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정) 시행 첫날인 10일 서울 세종로에서 열린 민주노총 투쟁 선포대회에서 양경수 위원장을 비롯한 민주노총 조합원들이 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. /연합뉴스
노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안, 이른바 '노란봉투법' 시행 이틀 만에 하청 노동조합의 원청 상대 교섭 요구가 전국에서 잇따르고 있다. 시행 초기부터 교섭 요구가 빠르게 확산하는 가운데 실제 교섭 절차에 들어간 사업장은 아직 제한적인 상황이다.

12일 노동부에 따르면 개정 노조법 시행 첫날인 지난 10일과 이튿날인 11일 동안 하청 노조·지부·지회 453곳이 원청 사업장 248곳을 상대로 교섭을 요구했다. 해당 노조 조합원 규모는 9만8480명으로 집계됐다.

시행 첫날인 10일에는 하청 노조 407곳이 원청 사업장 221곳을 상대로 교섭을 요구했다. 이튿날인 11일에도 46개 하청 노조(조합원 1만6897명)가 27개 원청 사업장을 상대로 추가 교섭을 요구하면서 규모가 빠르게 늘었다.

다만 실제 교섭 절차에 들어간 사업장은 아직 많지 않다. 하청 노조의 교섭 요구 사실을 공고해 교섭 절차에 착수한 원청 사업장은 현재까지 6곳으로 집계됐다. 시행 첫날 한화오션, 포스코, 쿠팡로지스틱스서비스(CLS), 부산교통공사, 경기 화성시가 공고를 했고, 이튿날에는 대방건설이 추가로 교섭 요구 사실을 공고했다.

노조법 시행령에 따르면 원청 사업장은 노조로부터 교섭 요구를 받으면 7일 동안 교섭 요구 사실을 공고해야 한다. 노조가 공고가 이뤄지지 않았다고 판단할 경우 노동위원회에 시정 신청을 할 수 있다. 노동위원회는 기본 10일, 연장 10일을 포함해 최대 20일 이내에 원청의 사용자성 여부를 판단한다.

교섭단위 분리 신청도 이어지고 있다. 노동위원회에 접수된 교섭단위 분리 신청은 시행 첫날 31건에 이어 이튿날 8건이 추가돼 현재까지 39건으로 집계됐다.

노동부는 개정 노조법 시행 초기인 만큼 현장 상황을 지속적으로 점검할 계획이다.
김남형 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 상선 연쇄 피격 이란 “유가 200달러 각오하라”…전세계 4억배럴 방출에도 에너지 시장 요동

국세청, 생계형 체납자의 체납액을 소멸시켜 경제적 재기를 지원

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

[단독]韓 최초 자동차 테마파크 ‘인제스피디움’ 4성급 인증 취소… 이정민 ‘운영 체계’ 책임론

방산 매각했던 삼성... ‘K-방산의 두뇌’로 돌아온다

소방관 초청한 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 당일 취소…백성현 “무거운 책임감” 제작사도 사과

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대