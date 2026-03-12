닫기

문화·연예

“흑백요리사 잘 몰랐다” 후덕죽 셰프, 출연 계기 공개

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 12. 14:36

후덕죽
/안성재 셰프 유튜브 캡쳐
요리사 후덕죽 셰프가 넷플릭스 요리 서바이벌 예능 흑백요리사: 요리 계급 전쟁 2(흑백요리사2) 출연 계기와 소회를 밝혔다.

최근 공개된 안성재 셰프의 유튜브 영상에는 후덕죽 셰프가 출연해 프로그램에 참여하게 된 과정과 경험을 이야기하는 모습이 공개됐다.

후덕죽 셰프는 처음에는 흑백 요리사 프로그램 자체를 잘 알지 못했다고 밝혔다. 그는 "평소 TV 프로그램을 많이 챙겨보지 않다 보니 잘 몰랐다"며 "손녀가 '할아버지 이것 한번 보라'며 영상을 틀어줘서 처음 알게 됐다"고 말했다. 이후 영상을 한 편 본 뒤 프로그램에 흥미를 느끼게 됐다고 설명했다.

출연 제안을 받았을 당시에는 나이를 이유로 참여를 망설였다고도 털어놨다. 후덕죽 셰프는 "나이가 있으니 젊은 사람들에게 기회를 주는 게 낫지 않겠느냐는 생각이 들었다"며 "내가 나가면 '나이에 맞지 않는다'는 말이 나올 수도 있어 처음에는 참여하지 않는 것이 낫겠다고 생각했다"고 말했다.

하지만 주변의 권유가 이어지면서 생각을 바꾸게 됐다고 했다. 그는 "젊은 층을 위해 힘을 실어주는 것도 좋겠다는 이야기를 듣고 마음을 열게 됐다"며 결국 프로그램에 참여하게 된 배경을 전했다.

대회에 임할 당시에는 부담을 크게 두지 않았다고도 밝혔다. 후덕죽 셰프는 "처음에는 단체전에서 탈락하면 쉬면 되겠다는 마음으로 가볍게 임했다"며 "그런데 계속 기회가 주어지면서 결국 탑3까지 올라가게 됐다"고 말했다.

이어 "탑3에 올랐을 때는 몸도 힘들었지만 '여기까지 왔으니 끝까지 가야겠다'는 생각이 들었다"며 당시의 심정을 돌아봤다.

후덕죽 셰프는 '흑백 요리사' 출연에 대해 "또 다른 시작이자 즐거운 경험이었다"고 말했다. 또한 프로그램을 통해 요리를 꿈꾸는 젊은 세대에게 긍정적인 영향을 줄 수 있었기를 바란다고 덧붙였다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보

