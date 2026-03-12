닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 세계일반

스페인, 주이스라엘 대사직 공식 종료…대리대사 체제 전환

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003685

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 03. 12. 14:54

양국 외교관계 격하
가자전쟁 및 이란 공습 반대 여파
clip20260312143145
스페인 국기(왼쪽)와 이스라엘 국기./로이터 연합
스페인 정부가 이스라엘 주재 대사를 영구히 철수시키며 양국 외교에 심각한 균열이 감지됐다.

11일(현지시간) 로이터통신에 따르면 스페인 정부는 전날 관보를 통해 주이스라엘 대사의 보직이 공식적으로 종료됐다고 발표했다. 스페인 외무부는 향후 텔아비브 주재 대사관을 대리대사 체제로 운영할 방침이라고 밝혔다.

양국 관계는 2023년 10월 7일 가자지구 전쟁 발발 이후 지속적으로 악화해 왔다.

이스라엘은 지난해 5월 스페인이 팔레스타인 국가를 공식 인정하자 이에 반발해 자국 대사를 본국으로 소환했다.

이어 지난 9월에는 스페인이 이스라엘행 무기 운송 수단이 자국을 경유하는 것을 금지했다. 기드온 사르 이스라엘 외무장관은 이를 '반유대주의적' 조치라고 비난했으며, 이러한 외교적 갈등 속에 스페인 대사가 본국으로 소환됐다.

최근 들어서는 지난 28일 시작된 미국·이스라엘의 이란 공습에 대해 스페인이 반대 입장을 표명하며 갈등이 정점에 달했다. 사르 장관은 스페인의 행보를 강하게 비판했으며, 스페인도 이에 굴하지 않고 대사직 종료를 확정하며 맞대응했다.

스페인 외무부 관계자는 "이번 결정으로 텔아비브 대사관의 급이 마드리드 주재 이스라엘 대사관과 동일한 수준으로 조종됐다"고 설명했다.

가자 전쟁과 이란 공습 등 중동 정세를 둘러싼 양국의 시각 차이가 뚜렷한 만큼, 단기간 내에 대사급 외교 관계가 회복되기는 어려울 것이라는 전망이 지배적이다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 상선 연쇄 피격 이란 “유가 200달러 각오하라”…전세계 4억배럴 방출에도 에너지 시장 요동

국세청, 생계형 체납자의 체납액을 소멸시켜 경제적 재기를 지원

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

[단독]韓 최초 자동차 테마파크 ‘인제스피디움’ 4성급 인증 취소… 이정민 ‘운영 체계’ 책임론

방산 매각했던 삼성... ‘K-방산의 두뇌’로 돌아온다

소방관 초청한 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 당일 취소…백성현 “무거운 책임감” 제작사도 사과

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대