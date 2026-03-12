李대통령 “추경 편성, 밤 새서라도 신속하게 처리”

이재명 대통령, 수석보좌관회의 주재 0 이재명 대통령이 12일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 12일 "위기일수록 민생안정과 회복이 뒷걸음질 치지 않게 재정에 신속한 투입 필요하다"고 하며 신속한 추가경정예산안(추경) 편성을 지시했다.이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 "추경 편성을 결정하면 보통 한두 달씩 걸리는 게 기존 관례라고 하는데 어렵더라도, 밤을 새서라도 최대한 신속하게 처리해 달라"고 강조했다.이 대통령은 "동시에 치밀하게 안을 만들어 달라"며 "어렵긴 하겠지만 그게 실력이자 역량"이라고 당부했다.이 대통령은 상반기 공공요금 동결, 농축수산물 할인 지원 확대, 유류세 인하, 화물차·대중교통·농어업인에 대한 유가보조금 지원에도 속도를 내 달라고 주문했다.이 대통령은 "중동상황이 지속되면서 국제 에너지 수급의 불안정성이 심화되고 있다"며 "국내 역시 유가상승 또 핵심원자재 수급 등의 여파로 민생과 경제 산업 전반에 우려가 커지고 있다"고 말했다.이어 "특히 경제가 어려워질수록 취약계층이 받는 충격이 훨씬 더 크다"며 "지금은 이것저것 막 따질 때가 아니다. 민생경제 충격완화를 위한 골든타임을 절대로 허비해서는 안 되겠다"고 거듭 강조했다.특히 이 대통령은 "일률적인 지원은 양극화 심화를 막기 어렵다"며 저소득층을 직접 지원하고 어려운 계층에 더 많이 지원하는 차등 지원이 필요하다고 거듭 강조했다.아울러 이 대통령은 "비정상의 정상화에 대한 국민적 열망이 높은 지금이야말로 대전환에 속도를 내고 실제 성과를 낼수있는 기회"라고 하며 "에너지 수급 통로의 다변화 ,불합리한 유류시장 개혁, 자본시장 투명성 강화를 비롯해서 재생에너지 중심으로 신속하게 전환할 수 있도록 박차를 가해야겠다"고 강조했다.이어 "석유화학 구조 개편 등 핵심산업 개혁도 흔들림 없이 이어가야겠다"고 덧붙였다.