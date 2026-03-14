韓 대미투자법 챙겨 간 김민석 총리…백악관서 트럼프·밴스와 연쇄 회동

대미 투자·비관세 장벽·한반도 문제 협의
美 "대미투자특별법 통과 환영"
총리실은 이날 김 총리가 백악관에서 트럼프 대통령을 잠시 만나 환담했다고 밝혔다. 총리실은 김 총리가 백악관 대통령 집무실인 오벌 오피스에서 트럼프 대통령과 찍은 사진을 함께 공개했다. 김 총리는 전날 J.D. 밴스 미국 부통령과 회담한 데 이어 트럼프 대통령까지 잇따라 만나며 한·미 간 주요 현안을 논의했다.
김 총리는 전날 한국 국회 본회의를 통과한 대미투자특별법을 포함한 한·미 경제 협력 문제와 투자 합의 이행 등을 트럼프 대통령에게 설명했을 것으로 보인다.
김 총리는 이어 "이번 입법을 계기로 한·미 공동설명자료(JFS·Joint Fact Sheet) 이행에도 더욱 속도를 낼 수 있는 동력이 마련됐다"며 핵추진잠수함, 원자력, 조선 등 안보 분야 협력 합의도 조속히 추진하자고 제안했었다.
밴스 부통령은 대미투자특별법 통과로 투자 합의 이행을 위한 법적 기반이 마련된 것을 환영하며 대미 투자 관련 사안에서 양국이 긴밀히 소통해 나가자고 밝혔다고 총리실은 전했다.