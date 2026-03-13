김민석 총리, 워싱턴서 밴스 美부통령 회담…대미투자 3500억달러·301조 조사 대응 논의 가능성

한·미 정부 '2인자' 회동…대미투자특별법 국회 통과 평가하고 무역합의 이행 협의

USTR 301조 조사 속 쿠팡 개인정보 유출 사안 설명, 한국에 불리한 조치 차단 외교전

김민석 밴스 회담 0 김민석 국무총리와 J.D. 밴스 미국 부통령이 1월 23일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 기념사진을 찍고 있다./총리실 제공

김민석 국무총리는 12일(현지시간) J.D. 밴스 미국 부통령과 워싱턴 D.C.에서 만나 한·미관계 전반에 대해 의견을 교환했다고 주미한국대사관이 밝혔다.회담 장소는 김 총리가 지난 1월 23일 밴스 부통령을 만난 백악관인 것으로 보인다.한·미 정부 이인자들은 한국의 3500억달러 대미 투자를 법적으로 뒷받침하는 대미투자특별법이 이날 여야 합의로 한국 국회 본회의를 통과한 상황을 평가하고, 향후 한·미 간 무역합의 이행 방안을 논의한 것으로 보인다.김 총리는 미국 무역대표부(USTR)가 전날 한·중·일·유럽연합(EU) 등 16개 경제주체를 상대로 착수한 무역법 301조 조사가 한국에 대해 불리하게 작용해서는 안 된다는 점을 강조했을 것으로 관측된다.특히 김 총리는 개인 정보를 유출한 쿠팡에 대한 한국 정부의 조사에 관한 원칙적인 입장을 설명하면서 이 사태가 USTR의 무역법 301조 조사에 미치는 부정적인 영향을 최소화하려고 했을 가능성이 크다.한국 정부 총리가 한·미 현안을 논의하기 위해 미국을 잇달아 방문한 것은 1948년 정부 수립 후 처음이다.