LG전자, 인도 시장 본격 공략…특화 솔루션 공개

[사진 1] LG전자, 인도 특화 부품 솔루션으로 ‘국민 브랜드’ 도약 속도 낸다 0 LG전자가 인도 뭄바이에서 열린 공조 전시회 ACREX2026에 참여했다. 사진은 현지 부스 이미지./LG전자

LG전자가 '글로벌 사우스' 전략에 맞춰 인도 시장에 특화된 제품 솔루션을 공개한다. 현지 환경에 맞춘 공조 솔루션을 비롯해 특화 가전제품 등으로 경쟁력을 고도화하면서 '국민 브랜드'로 도약하겠다는 비전을 실현해 나가고 있다.15일 LG전자에 따르면 지난 12일(현지시간)부터 인도 뭄바이에서 열린 난방 공조(HVAC) 전시회 'ACREX 2026'에 참가해 완제품과 핵심 부품을 아우르는 종합 공조 솔루션을 선보였다.인도는 빠른 경제 성장으로 현지 가전제품 수요도 대폭 늘어날 것으로 전망된다. LG전자는 이에 따라 기존 에어컨 및 공조 제품 전시존 외에 처음으로 부품 솔루션 전용 부스도 별도 마련하며 B2B 핵심 부품 경쟁력을 강조했다.LG전자가 이번에 공개한 컴프레서 신제품들은 현지 상황을 고려한 능력을 고루 갖췄다. 불안정한 현지 전력 공급망과 혹서 및 혹한을 아우르는 기후 특성, 에너지 효율 규제 등에 따른 부품 내구성과 고효율, 냉방 및 냉장 능력 등이다.냉장·냉동용 컴프레서 신제품은 정전 충격을 최소화하는 설계르 적용했고, 고효율 소형화 설계로 에너지 효율을 최고 수준으로 끌어 올렸다. 크기도 기존 대비 10% 줄여 냉장 공간을 키울 수 있다.인도 가정용 에어컨에 탑제되는 1~2RT(냉동 톤) 제품부퍼 상업용으로 주로 쓰이는 27TR 제품까지 폭넓은 컴프레서 라인업도 공개했다. 상업용 제품은 지구온난화지수가 낮은 R32 냉매를 적용해 환경 규제 대응력도 높였다.이외에도 인도 현지 시장에 특화된 HVAC 솔루션도 내놨다. 다양한 인도 기후대에서도 안정적으로 운전할 수 있는 대용량 시스템 에어컨 멀티브이5가 대표적이다. 독자 개발한 인버터 컴프레서 기반의 3단 압축기술과 냉난방 운전시 최적의 냉매량을 제어하는 기술로 에너지 효율을 높였다.LG전자는 지난해 10월 인도법인 상장과 함께 인도 '국민기업'으로 자리잡겠다는 목표를 세운 바 있다. 인도를 위해, 인도에서, 인도를 세계로 만들겠다는 현지화 전략을 토대로 인도향 주요 부품 라인도 현지에서 생산하고 있다.현지화 전략을 강화하기 위해 노이다, 푸네 공장에 이어 스리시티에 세번째 생산 기지도 올 하반기 가동한다. 생산 역량을 확충해 현지 맞춤형 부품은 물론 특화 가전제품 '에센셜 시리즈' 등을 생산하는 주요 기지가 될 것으로 보인다.글로벌 시장조사업체 IMARC에 따르면 인도 에어컨 시장 규모는 지난해 61억5000만달러로, 올해부터는 연평균 15% 성장할 것으로 전망된다.전홍주 인도 LG전자 대표는 "인도 현지 환경에 최적화된 혁신 부품 솔루션을 통해 기업 고객에게 신뢰받는 비즈니스 파트너로 자리매김하고, 나아가 B2B 분야에서도 국민 기업으로 도약하겠다"고 말했다.