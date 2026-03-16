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삼성물산, 의왕 메디컬 레지던스에 AI 기반 라이프 설루션 적용

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전원준 기자

승인 : 2026. 03. 16. 09:43

해밀리의왕백운의료복합단지 PFV와 협약
초개인화 웰니스 코칭·24시간 안전관리 등
삼성물산
왼쪽부터 삼성물산 유연택 플랫폼 사업개발팀장), 조혜정 DxP본부장, 이주용 DxP사업부장, 해밀리 황성주 박사(회장), 해밀리PFV 황의현 대표, 구경용 부회장, 해밀리파이오니어자산관리 강혜정 상무가 지난 13일 서울 송파구 문정동 래미안갤러리에서 업무협약을 맺은 후 기념촬영을 하고 있다./삼성물산
삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)이 경기 의왕시 소재 메디컬 레지던스에 AI(인공지능) 기반 라이프 설루션을 적용한다.

삼성물산은 지난 13일 서울 송파구 래미안갤러리에서 해밀리의왕백운의료복합단지개발피에프브이(이하 해밀리PFV)와 이 같은 성격의 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이날 협약식에는 황성주 해밀리 박사, 황의현 해밀리PFV 대표와 삼성물산 이주용 DxP사업부장, 조혜정 DxP본부장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

삼성물산은 이번 협약을 계기로 AI·데이터·IoT(사물 인터넷) 등의 첨단 기술을 활용해 시니어 일상과 전문가의 돌봄을 연결하는 디지털 호스피탈러티(Digital Hospitality) 특화 설루션을 낸다.

초개인화 웰니스 코칭, 24시간 안전관리 등의 서비스를 통해 시니어가 독립적이고 능동적으로 건강한 삶을 영위할 수 있도록 지원한다.

시니어 레지던스 운영자에게는 거주자 실시간 대시보드, AI 챗봇 매니저 등의 서비스가 제공된다.

의왕 메디컬 콤플렉스는 의왕시 최초의 종합병원(250병상)과 약 570실의 시니어 레지던스, 오피스텔 등이 유기적으로 연계되는 차세대 스마트 의료·주거 복합단지다.

황 박사는 "의왕 메디컬 레지던스는 미래융합의학과 첨단 디지털 기술이 결합된 새로운 개념의 시니어 공간으로, 삼성물산의 AI 시니어 리빙 설루션이 가장 부합한다"며 "디지털 호스피탈러티 서비스를 접목함으로써 시니어 한 분 한 분이 최고 수준의 입주 서비스와 의료 케어를 경험할 것으로 확신한다"고 말했다.

조혜정 삼성물산 부사장도 "주거용 홈닉(Homeniq), 빌딩용 바인드(Bynd)에서 쌓아온 디지털 경험 혁신 노하우를 활용해 시니어 리빙이라는 새로운 영역에 집중할 계획"이라며 "해밀리의 의료·헬스케어 전문성과 삼성물산 AI 시니어 리빙 설루션의 결합은 프리미엄 시니어 레지던스 모델을 선도하는 출발점이 될 것"이라고 했다.
전원준 기자

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