국힘 공관위, 충북지사 공천 초강수…김영환 공천 배제

공관위 “현역 프리미엄보다 혁신”

다른 지역 확대 가능성 시사

기존 신청자에 추가 공모 병행

공관위 “충북서 쇄신 출발점 만들 것”

PYH2026031604490001300_P4 0 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북지사 공천 심사 결과를 발표하던 중 김영익 공관위원을 단상으로 부르고 있다. /연합뉴스

국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 충북지사 공천에서 김영환 충북지사를 배제했다. 현직 광역단체장 첫 컷오프다. 공관위는 기존 신청자에 더해 추가 공천 접수를 받은 뒤 최종 후보를 확정하기로 했다.이정현 공관위원장은 16일 서울 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 "충북도지사 후보 공천과 관련해 많은 논의 끝에 현 충북도지사를 이번 공천 대상에서 제외하고, 기존 신청자 외에 추가 공천 접수를 받아 최종 결정하기로 했다"고 밝혔다. 이어 "이번 결정은 김 지사의 업적을 부정하거나 평가절하하기 위한 것이 아니다"라며 "한 사람에 대한 평가의 문제가 아니라 정치 변화의 문제"라고 말했다.이 위원장은 이번 결정을 '혁신 공천'의 출발점으로 규정했다. 그는 "지금 국민의힘이 국민 앞에 보여드려야 할 것은 안정에 머무는 정치가 아니라 스스로를 바꾸고 흔드는 혁신의 정치"라며 "충북처럼 대한민국의 중심축 역할을 하는 지역일수록 새로운 시대정신을 담아낼 인물, 미래 산업과 지역 혁신을 이끌 비전과 역량을 갖춘 인물, 시대교체와 세대교체를 힘 있게 실천할 새로운 지도자가 과감히 등장해야 한다"고 했다.그러면서 "안전한 자리일수록 먼저 문을 열고, 기득권이 강할수록 먼저 변화를 선택하며, 익숙한 정치일수록 더 과감히 흔드는 것이 지금 국민이 정치에 요구하는 진정한 변화"라며 "충북에서 시작된 이 결단이 국민의힘을 다시 태어나게 하는 쇄신의 출발점이 되도록 하겠다"고 강조했다. 또 "이번 결단은 비단 충북 하나로 끝나지 않을 것"이라며 다른 지역으로 혁신 공천이 이어질 가능성도 시사했다.공관위는 이날 충북지사 추가 공모를 공고하고 17일 후보 등록을 받는다. 추가 접수자가 있을 경우 조만간 면접을 진행할 방침이다. 기존 면접을 이미 본 신청자들에 대해서는 재면접 없이 기존 심사 기록을 토대로 함께 검토할 예정이다.대구시장 공천과 관련한 추가 컷오프 가능성에 대해 이 위원장은 "나머지 지역들에 대해서는 논의한 결과로 보여드릴 것"이라며 즉답을 피했다. 다만 발표 시점에 대해서는 "가급적이면 빨리 공천을 완료해 현장에서 후보들이 마음 놓고 혼신의 노력을 다해 뛰도록 하는 것이 큰 틀의 방향"이라며 "오래 걸리지 않을 것"이라고 말했다.오세훈 서울시장이 혁신 선거대책위원회 출범을 요구하며 공천 신청을 거부하고 있는 데 대해서는 선을 그었다. 이 위원장은 "공관위는 현안과 거리를 둔다"며 "개인적인 정치적 판단이나 다른 것들은 공관위의 고려 대상이 아니다"라고 밝혔다. 공관위는 이날 서울시장 추가 공천 접수 공고도 내고, 17일 접수, 20일 면접을 거쳐 서울시장 공천을 마무리하겠다는 방침이다.