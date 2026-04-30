트로트가수 김나희 8월 결혼…송가인·은가은 축하 인사

김나희 0 /김나희 인스타

트로트 가수 김나희가 결혼 소식을 직접 전했다.김나희는 최근 자필 편지를 인스타그램에 공개하며 팬들에게 결혼 소식을 알렸다. 그는 "비행기 타고 배 타고 이제는 드디어 제가 정착할 항구를 찾았다"며 "오는 8월 결혼을 하게 됐다"고 밝혔다.이어 "남들 다 하는 결혼에 자필편지까지 남기는 게 유난스러울 수도 있지만, 언제나 저를 응원해주시는 팬 분들께 꼭 진심을 담아 소식을 전하고 싶었다"고 전했다.예비 신랑에 대해서는 "참 따뜻하고 멋진 사람"이라며 "무엇보다 저를 많이 아껴주고 배려해주고, 제가 하는 일과 꿈을 진심으로 응원해주는 사람이라 더욱 감사한 마음으로 결혼을 결심하게 됐다"고 애정을 드러냈다.끝으로 김나희는 "앞으로 한 사람의 아내로서도, 무대 위 아티스트로서도 더 단단하고 따뜻한 모습 보여드리겠다"며 "예쁘게 봐주시고 응원해주신다면 너무 행복할 것 같다"고 덧붙였다.결혼 소식을 알린 뒤 동료 가수인 송가인, 은가은 등은 댓글로 축하인사를 건넸다.예비 신랑은 글로벌 컨설팅 회사 맥킨지 출신의 연상 사업가로 두 사람은 지난해 지인의 소개로 만나 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.김나희는 2013년 KBS 공채 코미디언 28기로 데뷔했으며 이후 트로트 가수로 전향해 활발한 활동을 이어가고 있다.