日 ‘중도개혁연합’ 참패 후유증…내년 지방선 공조 제한적

지지층 이탈로 골머리

clip20260316122212 0 쓴 패배에 '한숨' 노다 요시히코(왼쪽), 사이토 데쓰오 일본 중도개혁연합 공동대표가 지난 2월 8일 중의원 총선 참패를 예측한 출구조사 발표 후 도쿄에서 기자회견을 하고 있다. /사진=연합뉴스

2026년 2월 8일 중의원 선거에서 입헌민주당과 공명당이 결성한 '중도개혁연합'이 기존 의석 167석(공명 3명·입헌 2명 은퇴 제외)에서 49석으로 급감하며 참패한 뒤 극심한 후유증을 앓고 있다. 내년 통일지방선거를 앞두고 공명당은 중도개혁연합 합류를 사실상 보류하고 입헌민주당과 경쟁 없는 선거구에서만 제한적 협력만 검토하고 있다. 요미우리·마이니치 신문은 지방 조직 반발이 중도 블록 재편의 핵심 걸림돌이라고 지적했다.중도개혁연합은 2026년 1월 22일 창당 후 불과 3주 만에 치러진 총선에서 자민당 다카이치 내각에 맞서 중도 표심을 노렸다. 그러나 마이니치 신문(2월 21~22일 여론조사) 분석에 따르면 소선거구 입헌 지지층 중 66%, 비례대표 63%만 중도개혁연합에 투표했다. 공명 지지층도 소선거구·비례 모두 70% 수준에 그쳤다. 양당 지지층 30~40%가 이탈한 셈이다.지지율도 폭락했다. 1월 조사 12%(입헌·공명 합계 15%)에서 2월 조사 5%(합계 9%)로 하락했다. 중도개혁연합 공동대표 노다 요시히코(野田佳彥)·사이토 데츠오(斉藤鉄夫)는 9일 새벽 기자회견에서 "만 번 죽어도 마땅한 책임"이라며 사퇴 의사를 밝혔다. 노다 대표는 "여론에 휩쓸려 패배했다"고 분석했다.전체 289개 소선거구 중 7곳만 승리했으며 입헌민주당은 148명 중 21명만 당선됐다. 57년 의정 활동 오자와 이치로 등 거물도 낙선하며 2012년 민주당(308→57석) 이후 역대급 참패 기록이다.◇지방 조직 신중론이 협력 제동공명당 다케야 토시코(竹谷俊子, 56세·참의원 도쿄) 대표는 14일 임시당대회 후 "중도 세력 결집 방침 변함없다"고 강조했다. 공명당은 지방의원 2850명으로 입헌민주당(1200명)의 2배 이상 네트워크를 강점으로 삼는다. 그러나 지방의회에서 양당은 여야 대립 구도를 유지하며 선거구 경쟁이 뚜렷하다.간사이 공명 지방의원은 "합류 이점 없다"고 밝혔고 입헌민주당 지방의원도 "결당 원점 재검토"를 요구했다. 다케야 대표는 자민당 협력은 "기본 안 한다"고 했으나 보수 단체 관계 지역도 있다. 입헌민주당 미즈오카 대표는 "3당 4각 극복"을 제안했으나 합류 발언은 없었다.참의원 합류엔 공명이 긍정적이다. 다케야 대표는 "입헌과 기본 정책 일치·선거 전략 협상 진행"한다고 밝혔다. 반면 입헌민주당은 29일 당대회 원안에서 2027년 6월 결론 유예에 그쳤다.공명당은 내년 봄 통일지방선에서 독자 후보 중심으로 나서며 입헌민주당과 비경쟁 지역 한정 공조를 검토하고 있다. 요미우리 신문은 입헌민주당이 독자 후보 옹립 추진 중이라고 보도했다. 중도개혁연합 참패 후폭풍은 중도 블록 재편이 불투명해 자민당(316석) 압승 여파가 지방선거까지 이어질 전망이다.