李, 이틀 연속 與초선과 만찬…‘검찰개혁 정부안’ 힘 실리나

"정부안으로 수사권 박탈…국회 통과 당부" 직접 메시지

초선 상당수, 정부안 찬성 움직임…"대통령 뜻 따를 것"

방명록 남기는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지 참배를 마친 뒤 방명록을 작성하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 전날에 이어 16일 더불어민주당 초선의원들을 만나 검찰개혁 정부안 지지를 당부하며 우군 확보에 나섰다.이 대통령은 당초 여당 초선 의원들과 통상적으로 국정을 논의하기 위해 이번 만찬을 기획한 것으로 전해진다. 하지만 검찰개혁 정부안에 반대하는 여당 강경파와 '공소취소 거래설'을 제기한 장인수 전 MBC 기자와 관련 이야기가 나온 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장' 등에 대해 초선 의원 상당수가 비판에 나서면서 ' 신중한 검찰개혁'을 강조한 이 대통령의 메시지에 더욱 힘이 실리는 형국이다.16일 정치권에 따르면 이 대통령은 전날 용산 한남동 관저에 여당 초선의원 34명을 초청해 만찬을 나누며 정부의 중대범죄수사청(중수청)·공소청법안을 비롯한 국정과제 이행에 대한 협조와 지지를 당부했다.특히 이 대통령은 검찰개혁안을 정부안대로 통과시켜달라고 요청하며 "검사들이 다 나쁜 건 아니지 않냐", "정부안으로 검찰 수사권을 박탈했는데 검찰이 더 강해졌다고 하는 주장은 말이 안 된다"는 취지로 언급한 것으로 전해진다. 이 대통령이 검찰개혁 정부안에 반대하는 여당 일부 강경파에 대한 불편한 심기를 드러낸 것으로 풀이된다.이 대통령은 "상대를 몰아세우는 방식으로 개혁을 해선 안 된다"는 취지로도 언급하며 초선 의원들에게 검찰개혁 정부안에 대한 지지를 부탁했다고 한다.이 대통령의 이 같은 발언은 이 대통령이 지난 7일과 9일 엑스(X)에 올린 글과 일맥상통한다.이 대통령은 지난 7일 "대통령이 되고 집권세력이 됐다고 마음대로 다 할 수도 없고 그래서도 안 될 것"이라고 말했고, 9일에는 "필요한 개혁을 하더라도, 전체를 싸잡아 비난하며 모두를 개혁대상으로 몰아, 빈대 잡자고 초가삼간 태우는 결과가 되지 않게 조심해야 한다"고 강조했다.이 대통령의 관련 발언에 초선 의원들은 "대통령 뜻에 잘 따르겠다"는 취지로 답한 것으로 전해진다. 이 대통령은 이날 나머지 초선 의원 34명과도 만찬회동을 하는데, 이 자리에서도 비슷한 발언을 이어가며 정부 개혁안에 힘을 실어줄 것을 당부할 것으로 전망된다.여당 초선 의원 다수는 최근 장인수 전 MBC 기자의 검찰과 이 대통령의 공소취소 거래설 제기에 강력대응 의지를 피력하고, 검찰개혁 정부안에 찬성한다는 목소리를 내면서 이 대통령 국정 운영의 든든한 우군으로 자리 잡는 모습이다. 이들은 앞서 정청래 대표가 조국혁신당과 합당을 추진할 때도 성명서를 통해 반대 목소리를 냈다.