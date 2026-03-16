알리익스프레스, 창립 16주년 맞아 ‘그랜드 세일’ 진행…“봄 쇼핑 수요 잡는다”

25일까지 전 카테고리 최대 80% 할인

3단계 릴레이 프로모션 운영…할인 쿠폰도

[이미지] 알리익스프레스, 16주년 그랜드 세일 진행 0 알리익스프레스가 진행하는 16주년 그랜드 세일./알리익스프레스

알리익스프레스가 3월 쇼핑 성수기를 겨냥해 '16주년 그랜드 세일'을 오는 25일까지 10일간 진행한다고 16일 밝혔다. 이번 행사는 전자기기·식품·가전·건강기능식품·아웃도어 용품 등 다양한 상품을 한 번에 구매할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.알리익스프레스가 최근 식품과 생활용품 등 일상 소비재(FMCG) 카테고리를 강화해 온 가운데, 이번 프로모션 역시 이러한 상품군을 포함해 쇼핑 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 소비자들이 하나의 플랫폼에서 다양한 제품을 구매할 수 있는 '원스톱 쇼핑' 환경을 확대했다는 설명이다.행사는 세 가지 테마 기간으로 나뉘어 진행된다. 오는 19일까지 열리는 '브랜드 세일 데이(Brand Sale Day)'에서는 컴퓨터와 사무기기, 소비자 전자제품 등을 중심으로 브랜드 할인 혜택이 제공된다.이어 20일부터 22일까지 진행되는 '스톡업 데이(Stock-up Day)' 기간에는 식품과 생활용품 등 생필품 중심의 할인 행사가 마련된다.행사 마지막 단계인 '알급날(Pay Day)'은 23일부터 25일까지 운영된다. 소형 가전과 제철 식품, 건강기능식품, 아웃도어 용품 등 시즌 교체 수요가 높은 상품을 중심으로 할인 혜택이 제공될 예정이다.행사 기간 전 카테고리에 걸쳐 최대 80% 할인 혜택이 제공되며, 별도의 타임딜을 통해 일부 상품은 최대 50%까지 할인된 가격에 판매된다.알리익스프레스는 이번 창립 기념 행사와 함께 인공지능(AI) 로봇 '리치 미니 라이트(Reachy Mini Lite)'도 공개한다. 해당 제품은 AI 기술에 관심이 높은 소비자들을 겨냥한 제품으로, 스마트 라이프 관련 신기술 트렌드를 반영했다는 설명이다.알리익스프레스 코리아 관계자는 "창립 16주년을 맞아 다양한 상품을 합리적인 가격에 선보일 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 계절 수요에 맞춘 상품 카테고리를 지속적으로 확대해 일상 쇼핑 플랫폼으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.