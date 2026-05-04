닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 아시아·호주

中 신화통신, 권기식 한중도시우호협회장 인터뷰

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260504010000439

글자크기

닫기

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 05. 04. 17:38

도쿄 전범재판 관련
중문 및 영문판 동시 보도
중국 관영 신화(新華)통신이 3일 도쿄 전범재판 80주년 관련 특집기사에서 권기식 한중도시우호협회장 등 국제인사들의 인터뷰를 중문과 영문 기사로 동시 보도했다.

637b19e158e8a9a194a0489ea2e609d
중국 관영 신화통신의 도쿄 전범재판 80주년 관련 중문판 특집기사./신화통신 홈페이지 캡처.
신화통신은 이날 '끝나지 않은 정의의 심판을 어떻게 이어갈 것인가 ? 도쿄재판 개정 80주년의 시사점' 제하의 특집 기사에서 권 회장의 인터뷰를 보도했다.

권 회장은 이 인터뷰에서 "어떤 의미에서 도쿄재판은 여전히 '미완의 재판'이라고 할 수 있다"면서 "당시 상당수의 책임자들이 기소되지 않았거나 충분한 심판을 받지 않았다. 수많은 전쟁 범죄 역시 철저히 규명되고 처리되지 못했다"고 말했다.

이어 "오늘날 일본에서 이른바 '신군국주의'가 되살아나고 있는 배경 가운데 하나도 도쿄재판이 과거 전쟁 책임에 대한 철저한 청산을 완수하지 못한 데 있다"고 지적했다.

신화통신은 이날 도쿄와 자카르타발 영문 기사에서도 권 회장의 인터뷰를 보도했다.
홍순도 베이징 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기