닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 정책

해양바이오뱅크, 해양미생물 관리 분야 국제표준 인정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004598

글자크기

닫기

세종 이지훈 기자

승인 : 2026. 03. 16. 14:19

해양미생물 자원 수집·보존·분양 전 과정 국제표준 충족
해양바이오뱅크_KOLAS_인정서(260313)
해양수산부는 국립해양생물자원관이 운영하는 해양바이오뱅크가 한국인정기구(KOLAS)로부터 해양미생물 관리 분야(ISO 20387) 공인생물자원은행 인정을 받았다고 16일 밝혔다.

해양바이오는 해양생물자원에 생명공학기술을 적용해 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있는 소재와 제품을 생산하는 산업이다. 해양바이오뱅크는 항산화·항균 등 유용한 기능을 가진 해양자원을 발굴해 산업계와 연구기관에 공급하는 핵심 인프라 역할을 한다.

공인생물자원은행 인정 제도는 바이오뱅크가 보유한 생물자원의 수집·보존·저장·분양 등 전 과정에서 품질과 신뢰성을 확보하기 위해 마련된 국제표준이다. 품질경영시스템과 기술적 요구사항을 기준으로 바이오뱅크의 운영체계와 품질관리, 기술 적격성 등을 종합적으로 평가해 국제적 공신력을 부여한다.

해수부는 해양바이오 소재의 산업적 활용을 확대하기 위해 2018년부터 해양바이오뱅크 구축을 추진해 왔다. 현재 추출물·미생물·유전자원·미세조류 등 자원형 4개와 화장품·항생제·대사질환 등 기능형 3개를 포함해 총 7개의 해양바이오뱅크를 운영하고 있다.

이번에 인정받은 ISO 20387은 해양미생물(세균·균류)에 대한 국제표준으로, 해양바이오뱅크가 제공하는 미생물 자원의 품질과 관리체계가 국제 수준임을 입증한 것이다. 이에 따라 국내 기업과 연구기관은 보다 안정적이고 표준화된 해양미생물 자원을 활용할 수 있게 될 전망이다.

국제표준 기반의 해양생물자원 제공은 화장품, 식품, 바이오헬스 등 해양바이오 산업 전반에서 소재 상용화 가능성을 높이고 기술 사업화와 제품 수출 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

해수부와 국립해양생물자원관은 이번 미생물 자원에 대한 ISO 20387 인정 경험을 바탕으로 미세조류, 추출물, 유전자원 등 다른 해양생물자원 분야로도 국제표준 인정을 확대해 나갈 계획이다.

서정호 해수부 해양정책실장은 "이번 인정 획득은 해양바이오뱅크가 국제적 수준의 관리체계를 갖추고 있음을 공인받은 것"이라며 "앞으로도 철저한 품질관리를 통해 많은 기업이 해양바이오소재를 활용할 수 있도록 지원을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
이지훈 기자
관련기사

HD현대, 美해군사관학교 생도 첫 초청…조선 기술 교류 확대

[테스트] 테스트 입니다.

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

트럼프, 호르무즈 해협 확보 군사 옵션 검토…이란 기뢰 위협에 글로벌 에너지 시장 ‘요동’

“청해부대 호르무즈 가면… 한국군 ‘대이란 드론 방어막’ 가능할까”

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

李대통령 “기초연금, 빈곤 노인에 두텁게 바꿔야”

지금 뜨는 뉴스

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로