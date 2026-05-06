[단독] ‘4조8000억’ 서남권해상풍력에 한전 자회사 집결…두산에너빌 터빈 유력

전북 서남권, 한수원·중부발전 컨소시엄 경합

발전5사·한수원·한전KPS·한전기술 사업 투자

두신에너빌리티 양쪽 참여, 터빈 공급사 유력

전북도, 군 작전성 놓고 조만간 기후부와 협의

01-19 0 전북 부안군 격포항 앞바다./부안군청

총사업비 4조8000억원 규모인 전북 서남권 해상풍력 사업 공모에 한국전력 산하 발전공기업들이 총출동했다. 1차 자격 평가를 통과한 한국수력원자력 컨소시엄과 중부발전 컨소시엄 가운데 한 곳이 6월 우선협상대상자에 선정될 예정으로, 주기기 제작사인 두산에너빌리티가 양 컨소시엄에 모두 참여하고 있어 800메가와트(㎿)에 달하는 해상풍력 터빈 공급이 유력해 보인다.6일 발전 업계에 따르면 전북도는 지난달 부안군 인근 해상에 조성될 '서남권 해상풍력 확산단지1 사업시행자 공모' 결과, 한수원 컨소시엄과 중부발전 컨소시엄이 1단계 입찰 자격 평가를 통과했다고 밝혔다.전북 서남권 해상풍력은 지난해 2월 기후에너지환경부가 신재생에너지 집적화단지로 승인한 1기가와트(GW)급 확산단지1 내에 조성되는 사업으로, 전북도는 이 가운데 부안군 해역의 800㎿급 사업을 공공주도 형태로 추진하고 있다.국내 최대 규모로 추진되는 해당 사업의 1차 평가를 통과한 한수원 컨소시엄의 경우 주관기관인 한수원과 동서발전을 비롯해, 한국전력기술, 한전KPS, 두산에너빌리티 등 9개 사가 참여했다. 또 중부발전 컨소시엄은 대표사인 중부발전과 서부발전, 남동발전, 남부발전을 비롯해 두산에너빌리티 등 8개사로 구성됐다.전북 서남권 해상풍력 사업에 한전 산하 6개 발전공기업과 설계·정비 공공기관이 모두 참여하게 된 배경엔 당초 한전이 구상 중이었던 해상풍력 부지가 집적화단지로 지정되면서 전북도와 기후부가 한전 산하 공공기관 주도의 사업으로의 방향점에 합의했기 때문으로 알려졌다.전북도는 이번 사업의 성격이 공공주도의 대규모 집적화단지라는 점에서 가격 경쟁력보다 사업시행자의 지역경제 기여도와 국내 기자재 공급망 확보 여부를 중점적으로 평가할 예정이다. 이달 말부터 시작될 2단계 사업제안서 평가 항목 중 '지역 시공업체 참여'와 '지역산업 인프라 구축'에 22점이, '국가 기술 개발 성과물 활용' '거점 유지보수' '국가 및 지역 산업·경제 효과'에 31점이 배정됐다.한수원과 중부발전 컨소시엄은 이번 사업자 선정의 성패가 국산 기자재 공급망 확보에 좌우될 가능성이 큰 만큼, 해상풍력의 핵심 기기인 터빈을 국내 제작사로부터 공급받을 계획을 세우고 있다. 10㎿급 터빈 제작이 가능한 국내기업은 두산에너빌리티와 유니슨으로, 업계에선 사업 참여사인 두산에너빌리티의 터빈 공급이 유력할 것으로 분석하고 있다.이번 사업에 국내 터빈 장착이 확정될 경우 10㎿급 해상풍력 터빈 80개가 부안 앞바다에 설치되는 대형 건설 공사가 추진될 전망이다. 이에 기후부는 다음 주쯤 국방부와 협의한 군 작전성 문제를 전북도와 공유하고, 사업부지 인근 예하 부대들과 인허가 관련 논의에 돌입할 예정이다.전북도청 청정에너지수소과 관계자는 "이미 사업부지 전체에 대한 군 협의와 용역을 진행한 바 있고 올해 말까지는 군 작전성 문제에 대한 합의를 도출할 계획"이라며 "기후부도 국방부와 집적화단지 해역에 대한 기본적인 협의를 한 상태여서 조만간 관련 내용을 갖고 회의를 가질 예정"이라고 말했다.