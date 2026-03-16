주거부터 취업까지 잇는다…대구시, 자립준비청년 지원망 넓혀

자립준비청년 지원 ‘희망디딤돌’ 협약 체결

청년들 기술 역량과 경제적 자립 기반 마련

[붙임]_자립준비청년_지원_희망디딤돌_업무협약식_사진_3 0 자립준비청년 지원 희망디딤돌 업무협약식./대구시

대구시와 삼성전자, 대구상공회의소가 자립준비청년의 안정적인 사회 정착과 취업 지원을 위해 손을 잡았다.대구시는 16일 시청 동인청사 상황실에서 삼성전자, 대구상공회의소와 함께 자립준비청년 지원을 위한 '희망디딤돌 업무협약(MOU)'을 체결했다.'희망디딤돌'은 삼성전자의 대표 사회공헌 사업으로, 자립준비청년에게 1인실 원룸 형태의 주거 공간을 제공하고 1대1 맞춤형 사례관리 서비스를 통해 자립을 지원하는 민·관 협력 프로그램이다.협약식에는 김정기 대구시장 권한대행을 비롯해 박승희 삼성전자 사장, 정효명 부사장, 하헌재 상무, 이경민 삼성생명 고문, 박윤경 대구상공회의소 회장 등 주요 관계자들이 참석했다.협약에 따라 대구시와 삼성전자는 2016년 삼성전자 사회공헌사업으로 설치된 '대구자립통합지원센터'의 시설 인프라 개선을 추진해 매년 약 100명의 보호아동과 자립준비청년에게 보다 쾌적한 주거환경을 제공할 계획이다.취업 지원 프로그램도 강화된다. 삼성전자는 전자 IT 제조기술자와 반도체 정밀배관 기술자 양성과정 등 전문 취업교육을 지원해 청년들의 기술 역량과 경제적 자립 기반을 마련한다.대구상공회의소는 지역 우수기업을 발굴해 직무교육을 이수한 자립준비청년과 기업을 연결하고, 회원사를 통한 채용 연계와 사업 홍보에도 적극 나설 예정이다.김정기 시장 권한대행은 "자립준비청년들이 안정적인 주거환경 속에서 교육과 취업 기회를 얻는 기반이 마련되길 기대한다"며 "청년들이 지역사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.