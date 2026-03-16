BS한양-제일건설, 경기 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채’ 공급

총 1126가구 규모…분양가상한제 적용

고덕국제신도시 수자인풍경채 1,2단지 조감도 0 BS한양과 제일건설 컨소시엄이 경기 평택시 일대에 짓는 '고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지' 아파트 조감도./BS한양

BS한양과 제일건설은 경기 평택시 고덕국제신도시에 새 아파트를 공급한다.BS한양 컨소시엄은 다음 달 평택시 '고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지' 아파트를 공급할 예정이라고 16일 밝혔다.이 단지는 고덕국제신도시 Abc-14블록과 Abc-61블록에 들어서는 총 1126가구 규모 아파트다.1단지(Abc-14)는 지하 2층~지상 25층, 총 670가구(△84㎡ 425가구 △101㎡ 245가구)로 조성된다. 2단지(Abc-61)는 지하 2층~지상 23층, 총 456가구(△84㎡ 289가구 △101㎡ 167가구) 규모로 지어진다.수도권 1호선 급행이 정차하는 서정리역이 인근에 있다.교육시설로는 민세초·민세중·송탄고가 인근에 있으며 서정리역 일대 학원가 이용이 가능하다. 도보권에는 유치원(예정)과 초등학교(예정) 부지도 계획돼 있다.해당 단지는 분양가상한제가 적용을 받는다. 고덕국제신도시는 비규제지역으로 주택 보유 여부와 관계없이 1순위 청약을 넣을 수 있다.분양 관계자는 "수자인풍경채 1·2단지는 고덕국제신도시의 내 핵심 입지로 삼성전자 확장과 국제학교 유치 등 굵직한 호재가 현실화되는 시점에 분양가상한제까지 적용돼 분양 전부터 고객들의 관심이 뜨겁다"고 했다.