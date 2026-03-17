[6.3지선 예비후보를 만나다] 이상규 “잠들 때 더 나아진 서울 만들겠다…AI 경제수도 구상”

30여년 간 외식·임대업 등 현장경영 갖춘 실무자

22대 총선, 성북을 당협위원장 등 정치 경험有

서울 대개조 7대 과제 제시…'공간혁명' 강조

내부순환로 지하화…DC·수익형 도시경영·V혁명·메가시티 대통합

이상규 국민의힘 서울시장 예비후보 0 아시아투데이 박성일 기자 = 이상규 국민의힘 서울시장 예비후보

"우리 아이들이 아침에 일어났을 때보다 잠들 때 조금 더 나아진 서울이 됐으면 좋겠습니다."6·3 지방선거 서울시장에 도전장을 내민 이상규 국민의힘 예비후보는 16일 아시아투데이와의 인터뷰에서 자신의 최대 경쟁력으로 "30년간 경영을 해 온 실무자"라는 점을 꼽았다. 현재 당내 서울시장 예비후보로는 윤희숙 전 의원, 이승현 전 인팩코리아 대표이사 등 2명이 있다.그는 "블랙스완의 작가 '나심 니콜라스 탈레브'가 마지막으로 쓴 책이 '스킨 인더 게임(skin in the game)'이라는 책을 보면 결국 내가 한 행동에 책임을 져야 한다는 것"이라며 "난 평생 책임 지는 일만 해왔다. 어렸을 때부터 식당을 하면서 직원들 월급은 물론 모든 것을 책임져 온 사람"이라고 설명했다. 실제로 그는 1998년 냉면집 창업 이후 30차례 점포를 열고 6차례 폐업을 겪은 끝에 이상명가갈비, 소한마리정육식당 등 성공신화를 썼다.그러면서 "정치의 본질은 '말'이 아니라 '삶'을 바꾸는 것이어야 한다"며 "30년간 현장에서 기업을 운영하며 느낀 것은 서울이라는 거대한 플랫폼이 비효율적인 관성과 이념적 틀에 갇혀 있다는 점이었다. 서울 시민의 삶에 실질적인 변화를 만들어내고, 그 결과에 온전히 책임지는 '경영자'가 필요하다는 확신이 들어 출마를 결심했다"고 했다.30년 간 현장을 지휘해 온 실무자답게 그는 특별한 내일을 꿈꾼다. 'AI 경제 수도'다. 특히 단순한 버스·지하철 노선 추가나 통합이 아닌 '입체적인 공간 혁명'이다. 첫 시작은 '내부순환로 지하화'다. 그의 별칭 '행동하는 경영시장'을 나타내는 대표 공약이기도 하다. 이 위원장은 "내부순환로를 지하화하고, 지하 유휴공간에 엣지 데이터센터를 넣으려고 한다"며 "단순한 토목 사업이 아니다. 상부 유휴 부지를 녹지와 주거, 상업 시설로 탈바꿈시켜 서울의 지도를 바꾸는 거대 프로젝트"라고 했다.그는 "데이터센터를 곳곳에 넣게 되면 매년 3000억원 정도의 세금이 서울시로 들어오게 될 것"이라며 "이제는 로봇청소기가 아니라 피지컬 로봇이 청소하는 시대가 온다. 자율행동과 자율주행을 구현하려면 결국 엄청난 데이터센터가 필요하다. 매달 엄청난 비용의 구독비가 필요할텐데, 서울시로 들어오는 3000억원의 세금이 이를 해결해줄 것"이라며 수익형 도시경영을 내걸었다.또한 "내부순환로가 지하로 들어오는 만큼 지상에 유휴공간이 생기면 290만명의 직접적인 영향을 받고, 400만명 이상이 간접적인 영향을 받아 제2의 청계천이 될 수 있다"고 했다. 이어 "내부순환로 지하화와 함께 지중화, 그리고 충무로역(3·4호선) 근처에 대형 쇼핑몰을 만드는 것도 구상 중"이라며 "마치 일본 에치카(Echika)처럼 대형 쇼핑몰을 만들어서 굳이 갈아타지 않지 수서역이나 분당, 판교역으로 이동하게끔 하는 것"이라고 설명했다.서울·경기 메가시티 대통합도 내걸었다. 그는 "경기도민의 실질적인 생활권은 이미 서울"이라며 "AI를 통해 경기도민과 서울시민의 경제를 분석한다면 통합에 있어 큰 어려움은 없을 것 같다. 국세청의 데이터와 건강보험 데이터를 연동만 하면 된다"고 했다. 그러면서 오세훈 서울시장의 한강버스 사업에 대해 비판했다. 이 위원장은 "만약 서울시장이 된다면 데이터 연동을 바로 해달라고 요청할 것"이라면서 "그런데 하고 싶은 일만 한다. 한강버스만 하지 않나"라고 반문했다. 그는 "한강버스 사업이 나쁜 게 아니라 해야 할 일을 먼저 해야 한다는 것"이라고 부연했다.끝으로 그는 헌정사상 최초로 '법률부시장'도 신설할 계획이다. 이 위원장은 "서울시가 추진하는 대규모 프로젝트들이 규제와 법적 분쟁에 가로막혀 지연되는 경우가 많다"며 "법률부시장은 정책 기획 단계부터 법적 리스크를 검토하고, 복잡한 이해관계를 조정하는 '최고 리스크 관리자(CRO)' 역할을 수행하게 될 것"이라고 했다. 이어 "행정의 예측 가능성을 높여 민간 투자를 활성화하는 핵심 기재가 될 것"이라며 "예를 들면 사업주들이 아닌 서울시가 직접 원산지표시제를 관리하는 방안"이라고 설명했다.