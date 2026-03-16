美 호르무즈 군함 요구에 中 군사행동 중단 촉구

트럼프는 정상회담 연기 언급

中은 계속 소통 유지 주장

루비오 입국 허용 시사

clip20260316211452 0 린젠 중국 외교부 대변인. 16일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 미국의 호르무즈 해협 군함 파견 요구와 관련, 각국의 군사 행동 중단이라는 원론적 입장을 재확인했다./중국 외교부.

중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 군함 파견 요구와 관련, '군사 행동 중단 촉구'라는 원론적 입장을 재확인하면서 사실상 거부 의사를 피력했다. 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 문제에 협력하지 않을 경우 2주 앞으로 다가온 미중 정상회담을 연기할 수 있다고 언급한 것에 대해서는 계속 소통을 유지하고 있다고 밝혔다.린젠(林劍) 중국 외교부 대변인은 16일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 트럼프 대통령의 요구에 대한 중국 입장을 묻는 질문에 "각국은 군사 행동을 중단해야 한다"고 밝혔다. 이어 "호르무즈 해협과 그 인근 해역의 긴장이 최근 고조되면서 국제 화물 및 에너지 교역 통로에 충격을 주고 있다. 지역과 세계의 안정을 훼손하고 있다"고 덧붙였다.더불어 "중국은 각국이 즉각 군사 행동을 중단하고 긴장 상황의 추가적인 고조를 피하면서 지역 정세 불안이 확대돼 세계 경제 발전에 더 큰 영향을 미치는 것을 막아야 한다"고도 강조했다.린 대변인은 미국으로부터 호르무즈 해협 군함 파견 등 관련 요청을 받은 적이 있느냐는 질문에는 "추가로 제공할 정보가 없다"고 말했다. 구체적 언급 없이 군사 행동 자체를 반대한다는 기존 입장을 강조하면서 호르무즈 해협 군사작전에 참여할 의사가 없다는 중국 정부의 입장을 대변한 것으로 보인다.린 대변인은 이외에 트럼프 대통령의 3월 말 방중 때 동행할 것으로 예상되는 마코 루비오 미국 국무장관의 중국 입국 문제와 관련해서는 "중국의 제재는 루비오 장관이 상원의원 재임 시절 중국과 관련해 한 발언과 행동을 겨냥한 것"이라는 입장을 피력하면서 입국이 허용될 가능성을 내비쳤다. 루비오 장관이 현재는 상원의원이 아닌 만큼 당시 부과한 제재로 중국 입국을 막지 않을 것이라는 사실을 시사하는 발언으로 풀이할 수 있다.연방 상원의원(플로리다주) 출신인 루비오 장관은 신장(新疆)위구르자치구 내 소수민족 인권 문제 등을 비판하다 2020년 중국의 제재 대상에 오른 바 있다.