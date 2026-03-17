닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
유통 식품

노발락, 유튜버 ‘엔조이커플’과 협업…영유아 게움 관리 솔루션 소개

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317001131498

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 03. 17. 11:34


 

프랑스 조제식 브랜드 노발락(Novalac)이 17일 육아 유튜브 채널 '엔조이커플'과의 협업을 통해 영유아의 잦은 게움 증상 관리법과 관련 제품인 '노발락 AR'을 소개했다. 이번 콘텐츠는 엔조이커플 채널의 쌍둥이 남매 '강이·단이' 100일 잔치 영상에 자연스럽게 포함되었으며, 실제 육아 과정에서 겪는 게움 고민과 해결 방안을 중심으로 구성됐다.

 

해당 영상에서 출연진은 출생 초기부터 지속된 쌍둥이 남매의 게움 증상으로 인한 육아의 어려움을 공유하며, 이를 관리하기 위해 노발락 AR을 도입하게 된 실제 경험담을 전했다. 노발락 AR은 위 내 점도를 증가시키고 위 배출을 촉진하는 '듀얼 설계'가 특징인 컴포트 라인 제품으로, 수유 후 내용물이 역류하지 않도록 점도를 높이는 동시에 아기가 원활하게 소화할 수 있도록 돕는다.

 

특히 이번 협업에서는 증상 개선 정도에 따라 기존 영양식과 혼합 수유하거나 단계적으로 전환할 수 있는 '퐁당 수유' 등의 실용적인 방법이 함께 언급됐다. 이는 게움 증상이 완화된 이후에도 제품을 유연하게 교체하거나 병행할 수 있다는 점에서 영유아 부모들의 관심을 끌었다.

 

노발락 관계자는 "이번 협업을 통해 실제 육아 현장에서 게움으로 고민하는 부모들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 정보를 전달하고자 했다"며, "앞으로도 아기의 건강한 성장을 위해 과학적으로 설계된 조제식을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.


성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

與, 검찰 ‘수사·기소 분리’ 최종 합의…“수사개입 다리 끊었다”

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

호르무즈 ‘충성 시험’ 논란…트럼프 파병 압박에 동맹국들 “우리 전쟁 아니다”

트럼프, 호르무즈 파병 압박 속 미중 정상회담 연기 시사…미중, 파리 무역협상서 ‘관세 안정’ 공감대

오늘부터 현대차그룹 주총 개막…전동화·SDV 등 관전 포인트는

지금 뜨는 뉴스

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭