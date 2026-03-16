일주일새 특화매장 2곳 오픈… 최진일號 ‘체질개선’ 빨라진다

이마트24의 체질 개선 속도가 빨라지고 있다. 최근 일주일 사이 서울 핵심 상권에 특화 매장 두 곳을 잇달아 선보이며 점포 혁신을 구체화하고 있다. 변화의 중심에는 'MD 전문가'로 꼽히는 최진일 대표가 있다. 지난 2년간 약 850개 점포를 정리한 이마트24는 올해 연내 650개 신규 출점을 추진하며 다시 외형 확장에 나설 방침이다. '상품'과 '경험' 혁신을 전면에 내세운 이마트24가 그간의 적자 고리를 끊고 올해를 흑자 전환의 분기점으로 만들 수 있을지 주목된다.



16일 이마트24에 따르면 회사는 오는 18일 서울 명동 상권에 K-컬처 체험형 특화 매장 'K-푸드랩 명동점'을 선보인다. 외국인 관광객이 밀집한 명동 상권 특성을 반영해 K-푸드와 K-뷰티, K-팝 콘텐츠를 한 공간에서 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 특히 약 170종의 라면을 모은 '라면 아카이브'존을 중심으로, 김밥·떡볶이 등 분식을 함께 즐길 수 있는 K푸드존을 마련해 한국식 라면 문화를 체험할 수 있도록 했다. 지난 13일에는 성동구 서울숲 인근에 2030세대를 겨냥한 디저트 특화 매장 '디저트랩 서울숲점'도 열었다.



변화의 중심에는 지난해 6월 취임한 최진일 대표가 있다. 2000년 신세계 이마트부문에 입사한 최 대표는 노브랜드BM 기획·운영팀장, MD혁신담당 등을 거치며 상품기획 분야에서 경력을 쌓아왔다. 신세계그룹이 그를 이마트24 수장에 앉히며 내세운 키워드도 '상품 경쟁력'이었다. 결국 이마트24의 반등 해법을 '무엇을, 어떻게 팔 것인가'에서 찾겠다는 전략적 인사였다는 평가가 나온다.



그간 이마트24는 점포 수를 줄이는 효율화 작업에 집중해 왔다. 실제로 2023년 6598개까지 늘었던 점포 수는 수익성이 낮은 점포를 정리하는 과정에서 지난해 말 기준 5510개까지 감소했다. 다만 점포 수가 손익분기점으로 여겨지는 6000개 선 아래로 떨어지면서, 오히려 수익성 악화에 대한 우려가 제기되기도 했다.







