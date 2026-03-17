닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제

교황 “전쟁 비디오게임처럼 소비하지 말라…언론 역할 중요”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317010004811

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 17. 08:19

레오14세 교황. EPA 연합/ 그래픽=박종규 기자

교황 레오 14세가 전쟁 보도에 대해 권력의 확성기가 아닌, 피해자의 시선으로 전달이 필요하다고 강조했다.

16일(현지시간) 교황 레오 14세는 바티칸 사도궁 클레멘티나 홀에서 이탈리아 공영방송 라이(Rai) 제2채널 뉴스 프로그램 'TG2' 편집진을 만나 이같이 말했다고 바티칸 뉴스가 보도했다.

교황은 특히 전쟁 보도와 관련해 언론의 책임을 강조했다. 그는 "분쟁이 이어지는 세계에서 언론은 전쟁이 항상 민간인에게 가져오는 고통에 주목해야 한다"며 "전쟁의 실제 모습을 보여주고 피해자의 시선으로 이를 전달해야 한다"고 말했다. 이어 "그렇지 않으면 전쟁을 마치 비디오게임처럼 소비하게 되는 위험이 있다"고 지적했다.

또한 "뉴스 프로그램은 제한된 시간 안에 정보를 전달해야 하는 어려움이 있지만, 이런 상황일수록 언론은 선전 도구로 변질되지 않도록 경계해야 한다"고 강조했다. 그는 "권력의 확성기가 되지 않기 위해 사실을 검증하는 기자들의 역할이 더욱 중요해졌다"고 덧붙였다.

교황은 언론이 현실의 복잡성을 전달해야 한다고도 언급했다. 그는 기자들이 "이념적 선입견을 배제하고 다양한 출처를 통해 사실을 확인하는 태도"를 가져야 한다며 "타인의 목소리와 시선을 통해 현실을 바라볼 필요가 있다"고 말했다.

이어 "문화적 입장의 다양성은 대화와 토론을 가능하게 하는 중요한 가치"라며 "이념적 양극화와 단순한 구호가 지배하는 시대일수록 현실의 복잡성을 이해하려는 노력이 필요하다"고 설명했다.

교황은 기술 발전과 인공지능 시대에 대한 언급도 이어갔다. 그는 방송 환경이 아날로그에서 디지털로 변화하는 과정에서 언론이 새로운 기술을 활용해 왔지만, "어떤 기술도 인간의 창의성, 비판적 판단, 사고의 자유를 대체할 수 없다"고 말했다.

그러면서 "우리 시대의 중요한 도전 가운데 하나가 인공지능"이라며 "기술이 아니라 인간 중심의 패러다임이 소통을 이끌어야 한다"고 강조했다. 그는 "궁극적으로 중요한 것은 수단과 목적을 구분할 수 있는 인간의 통제"라고 덧붙였다.

정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

트럼프, 호르무즈 파병 압박 속 미중 정상회담 연기 시사…미중, 파리 무역협상서 ‘관세 안정’ 공감대

[사설] 경찰 정보수집 2배…민간사찰 우려 커졌다

오늘부터 현대차그룹 주총 개막…전동화·SDV 등 관전 포인트는

미국 AI 수출 전략 첫 사례… 엔비디아 지원 스타트업, 신세계와 데이터센터 구축

지금 뜨는 뉴스

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭