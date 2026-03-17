DL이앤씨, 압구정5구역 수주 전초기지 ‘아크로 라운지’ 개관

오는 5월 말까지 운영

DL이앤씨 '아크로 라운지 압구정' 0 DL이앤씨가 서울 강남구 도산공원 인근에 조성한 '아크로 라운지 압구정' 내부 모습./DL이앤씨

DL이앤씨가 서울 압구정 재건축 구역 인근에 자사 하이엔드 주거 브랜드 '아크로(ACRO)' 라운지를 마련했다.DL이앤씨는 서울 강남구 도산공원 인근에 '아크로 라운지 압구정(ACRO Lounge Apgujeong)'을 오픈했다고 17일 밝혔다.이곳에 지난 10여 년간 축적된 아크로 브랜드의 철학과 성과를 하나의 아카이브 형태로 집약했다는 설명이다.아크로 라운지 압구정을 찾은 고객은 공간 곳곳에 배치된 다양한 콘텐츠를 통해 아크로가 지향하는 주거 가치와 디자인 철학을 자연스럽게 접할 수 있다.아크로 브랜드가 지향하는 주거 가치와 디자인 철학, 기술력, 라이프스타일 비전을 소개한다.브랜드 홍보물과 영상 콘텐츠, 협업 프로젝트 등 다양한 방식을 통해 아크로 브랜드 정체성을 입체적으로 제시한다.특히 500여 권의 아트 서적을 일반 방문객에게 무료로 제공해 다양한 콘텐츠를 자유롭게 접할 수 있도록 한다.라이프스타일 클래스와 초청 강연 등도 진행해 브랜드와 예술, 문화를 함께 경험할 수 있는 콘텐츠도 선보인다.DL이앤씨 관계자는 "아크로 라운지 압구정은 브랜드가 추구하는 주거 철학과 라이프스타일을 직접 경험할 수 있도록 기획한 공간"이라며 "앞으로도 차별화된 설계와 기술력을 바탕으로 하이엔드 주거 시장에서 아크로 브랜드의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.아크로 라운지 압구정은 오는 5월 말까지 아크로 브랜드에 관심 있는 누구나 사전 예약을 통해 방문할 수 있다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다. 월요일과 공휴일은 휴무다.