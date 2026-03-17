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에쓰오일, 삼성SDS와 통합 IT아웃소싱 사업 본격화

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이서연 기자

승인 : 2026. 03. 17. 09:18

10년 만에 데이터센터 이전 완료…킥오프 행사 개최
3년간 애플리케이션·인프라·보안 등 IT 운영 전반 위탁
[사진2] S-OIL 삼성SDS와 통합ITO 사업 본격 착수
류열 에쓰오일 사장(왼쪽)과 이준희 삼성SDS 사장(오른쪽))이 16일 열린 통합 ITO 사업 KICK-OFF 행사에서 기념 사진을 촬영하고 있다./에쓰오일
에쓰오일이 삼성SDS와의 통합 ITO(IT 아웃소싱) 사업에 착수했다.

에쓰오일은 16일 삼성SDS 상암 데이터센터에서 류열 S-OIL 사장과 이준희 삼성SDS 사장을 비롯한 양사 주요 경영진이 참석한 가운데 킥오프 행사를 열었다고 17일 밝혔다. 이번 행사는 최근 완료된 S-OIL IT 인프라 데이터센터 이전을 기념하고, 양사가 추진하는 통합 ITO 사업의 시작을 알리기 위해 마련됐다.

에쓰오일은 지난해 삼성SDS와 통합 ITO 계약을 체결하고 올해 3월부터 3년간 삼성SDS를 통합 IT 아웃소싱 사업자로 선정했다. 삼성SDS는 애플리케이션 및 IT 인프라 운영을 비롯해 보안, IT 진단, 클라우드 전환 컨설팅 등 IT 운영 전반에 대한 서비스를 제공한다.

양사는 최근 에쓰오일의 주요 IT 인프라를 삼성SDS 데이터센터로 이전하는 작업을 완료했다. 약 10년 만에 추진된 대규모 이전을 통해 에쓰오일은 IT 운영 환경을 재정비하고 시스템 안정성과 운영 효율성을 강화했다. 또한 향후 클라우드 기반 IT 환경으로의 전환을 위한 기반을 마련했다.

류열 에쓰오일 사장은 "이번 데이터센터 이전과 통합 ITO 사업 착수는 S-OIL의 IT 인프라 운영 체계를 한 단계 고도화하는 계기가 될 것"이라며 "삼성SDS와의 협력을 통해 안정적인 IT 운영 기반을 강화하고 디지털 혁신을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
이서연 기자

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