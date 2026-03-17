국힘 부산 의원들, 장동혁 만나 “부산시장 경선해야”

국민의힘 부산시장 후보 공천 관련 대표 면담한 ...<YONHAP NO-2069> 0 국민의힘 박성훈 수석대변인 등 부산 지역 의원들이 17일 국회에서 부산시장 후보 공천과 관련해 장동혁 대표와 면담한 뒤 면담 내용을 설명하고 있다. /연합

국민의힘 부산 지역 의원들이 17일 장동혁 대표를 만나 이정현 공천관리위원장의 박형준 부산시장 컷오프 주장에 대해 우려의 목소리를 전달했다. 현직인 박 시장을 컷오프 할 경우 경선을 통한 컨벤션효과를 누릴 수 없다는 이유에서다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 장 대표와의 면담을 마친 후 기자들과 만나 "오늘 부산 의원 전원의 목소리를 담아서 장 대표에게 이정현 공관위원장의 결정에 대한 재논의 요청을 드렸다"고 밝혔다.박 수석대변인은 "장 대표도 부산시장 승리를 위해 경선이 필요하다는 입장에 공감했다"며 "부산시민들과 부산 의원의 목소리가 이정현 공관위원장에게 전달될 수 있도록 노력하겠다고 말했다"고 전했다.앞서 이정현 공관위원장은 전날 공천관리위원회 회의에서 박 시장을 컷오프해야 한다고 주장한 것으로 알려졌다. 이에 정희용 사무총장을 비롯한 부산 지역 의원인 곽규택·서지영 의원이 반발하면서 회의가 파행된 것으로 전해졌다.박 시장의 경쟁자인 주진우 의원도 경선 실시를 촉구했다. 주 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 "당 공천 시스템을 존중하지만 현장 의견도 존중해야 한다"며 "경선을 정중히 요청드린다"고 말했다.그러면서 "경선에서 승리할 수 있다고 확신한다"며 "경선에 나간다면 역량을 부산시민들께 직접 보여드릴 것"이라고 덧붙였다.