국민의힘, 울산 김두겸·강원 김진태·경남 박완수 단수공천

국민의힘 원내대책회의<YONHAP NO-2091> 0 송언석 국민의힘 원내대표가 17일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 발언하고 있다. /연합

국민의힘 공천관리위원회는 17일 울산광역시장과 강원특별자치도지사, 경남도지사 후보에 각각 김두겸 울산시장, 김진태 강원지사, 박완수 경남지사를 단수 공천했다.국민의힘 공관위는 이날 오전 언론 공지를 통해 "국민의힘은 검증된 리더십을 갖춘 세 후보와 함께 울산·강원·경남 시·도민의 기대에 부응하는 지역 발전을 완수하겠다"고 이같이 밝혔다.공관위는 김두겸 시장에 대해 "주력 산업의 기반 강화와 함께 수소 및 미래 모빌리티 등 신산업 육성에 앞장서 왔으며, 울산의 새로운 성장 전략을 마련한 공로를 높이 평가받아 울산시장 후보로 최종 확정됐다"며 "산업 도시의 명성을 넘어 혁신과 전환의 시대를 선도하고, 울산의 경제 지도를 새롭게 그려낼 실천력 있는 리더"라고 강조했다.이어 김진태 지사에 대해서는 "별자치도의 안정적 안착과 과감한 규제 개혁, 투자 유치로 새로운 도약의 토대를 탄탄하게 다져왔으며, 그 탁월한 추진력을 인정받아 강원도지사 후보로 다시 한번 낙점됐다"고 말했다.박완수 지사와 관련해서는 "풍부한 행정·국정 경험을 바탕으로 우주항공청 설립과 주력 산업 육성을 이끌어 왔으며, 안정적인 도정 운영 능력을 높이 평가받아 경상남도지사 후보로 단수 공천됐다"고 했다.