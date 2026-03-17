李대통령 “소득지원 안할수 없어…추경, 지방에 더 대대적으로”

이재명 대통령, 국무회의 주재 0 이재명 대통령이 17일 정부세종청사에서 국무회의를 주재하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 17일 "취약계층, 또 수출기업 지원 등을 위해 '전쟁 추경(추가경정예산)'을 신속하게 편성해 주길 바란다"고 당부했다.특히 이 대통령은 중동 상황, 특정 계층에게만 큰 이익이 발생하는 K자 성장 등을 언급하며 "문제는 (호황이) 한군데 쏠린다는 것이고 대다수 취약 부문은 더 나빠지기 때문에 결국은 소득지원 정책을 안 할 수가 없을 것 같다"며 "추경을 한다면 지방에 더 대대적으로 할 수 있게, 그냥 10% 더 하고 이렇게 하지 말고 좀 획기적으로 해 주길 바란다"고 지시했다.이 대통령은 이날 오전 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 "생각을 전면적으로 바꿔야한다. 수도권 중심으로 가면 나라 미래가 없다. 비상조치 해야 한다"며 이 같이 주문했다.이 대통령은 "특히 중요한 것은 경제의 지속적 성장을 가로막는 수도권 집중성장시대에서 지방성장시대로 과감하게 전환하는 것"이라며 "지방을 우대하는 재정사업을 확대하고, 예타 민간투자제도 지방 우대 방식으로 할 필요가 있다"고 말했다.이어 "전 영역에서 총괄적으로 제도 개편을 검토해주길 바란다"며 "내년도 예산에도 대폭 반영해주길 바란다"고 주문했다.이 대통령은 "수십년 동안 굳어진 성장구조를 바꾸는 일이기 때문에 그에 따른 대책도 기존 문법의 틀을 뛰어넘는 방식이어야 한다"며 "관계부처는 재정, 세제, 금융제도, 규제체제 등 모든 정책수단을 지방주도에 맞춰서 정비해 달라"고 강조했다.이어 "단편적이 아닌 국무총리 주관으로 전 부처에 체계적이고 장기적이고 근본적인 체계 수립해 주길 바란다"며 "예를 들어 균형발전 영향 평가를 모든 정책에 필수적으로 한다던지 하는 제도도 만들어 달라"고 말했다.이어 "조금 과감해야 할 것 같다"며 "지방에 투자하는 경우에 세제를 상상하기 어려운 대규모로 확실하게 지원한다던지 우리가 생각하는 것처럼 재생에너지 공급체계를 신속하게 갖춰서 에너지 가격 대폭 낮추고 실제 수도권 송전비용 이런 걸 전국민이 동시 부담하고 있기 때문에 그 점을 반영한다던지 서민 피해 발생하지 않도록 제도를 철저히 만드는 게 어떨까 싶다"고 제안했다.